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Украинцы за границей выстаивают большие очереди, чтобы проголосовать (фото)

14:24, 31 марта 2019
Выборы 2019
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Очередь выходит далеко за рамки посольства / фото Facebook Українці в Польщі

Украинцы, голосующие на зарубежных участках, выстаивают большие очереди, чтобы проголосовать. В частности, на избирательном участке при посольстве Украины в Варшаве с самого утра выстроились в очередь.

Об этом свидетельствуют фото, распространенные в социальных сетях.

Люди выстроились в несколько десятков метров вдоль тротуара. Очередь выходит далеко за рамки посольства.

фото Facebook Euromaidan-Warszawa

Всего в Польше создано 4 избирательных участка - в Варшаве, Гданьске, Кракове и Люблине.

фото Facebook Українці в Польщі

Также на зарубежных участках в Праге и Берлине украинцы ждут в огромных очередях, чтобы проголосовать.

фото twitter/MelnykAndrij

Большая очередь образовалась и в Берлине, сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник. "Как же приятно, что так много наших соотечественников пришли на выборы президента Украины в Берлине!", - отметил дипломат.

"В Праге интерес к выборам очень большой", - написал о ходе выборов посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис в своем Twitter, опубликовав фото очереди, что растянулась на две улицы.

фото twitter/YPerebyinis

В немецком Дюссельдорфе также образовались большие очереди, написал в Facebook журналист "Немецкой волны" Юрий Шейко.

фото facebook/yuriy.sheyko
фото facebook/yuriy.sheyko

Напомним, первыми за рубежом начали голосовать украинцы в Австралии. Участок в Канберре открылся в 23:00 по Киеву еще 30 марта.

Всего в заграничном избирательном округе ЦИК сформировала 101 участковую комиссию. Украинцы голосуют в 72 странах мира.

Выборы президента завершатся после закрытия последнего участка в Сан-Франциско. Голосование там продлится до 6 утра по Киеву 1 апреля.

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Новость в сюжете: Выборы президента Украины 2019
Теги: #выборы президента Украины 2019#выборы президента