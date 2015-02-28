Известный российский журналист призвал не ходить на эфиры ТВ по Немцову

Известный российский журналист Матвей Ганапольский призвал колег – журналистов, политологов, аналитиков не ходить на эфиры, так называемые, аналитические передачи об оппозиционном политике Борисе Немцове, которого застрелили вчера в Москве.

Об этом он написал в своем Facebook.

«Уважаемые коллеги по ФБ - журналисты, политологи, аналитики и все те, кто любил и ценил Бориса. Сейчас телевизионная государственная свора ищет гостей на свои, так называемые, аналитические передачи, которые у них произрастают из того самого корня, из которого это слово и состоит. Им нужно спешно изготовить варево, где надо отмазать власть и доказать, что она к убийству никакого отношения не имеет, типа: "Вы хотите сказать, что стрелял Путин?!!! Что за бред!!! Зачем ему это??? Он даже матери Немцова звонил!!!!" Они будут напоминать о прозорливости вождя: "Помните, Путин предупреждал, что враги страны могут пойти на "сакральную жертву!"

Вы будете стоять в любой из этих программ, а напротив вас будут толкать друг друга локтями, чтобы пробиться к микрофону, всё те же, кто взводил курок пистолета убийцы - вся эта шобла, которая будет брызгать слюной, доказывая, что "и вице-премьером Немцов был плохим, а патриотом вообще никудышним", - пишет журналист.

По мнению Ганапольского, это будет не передача, посвященная памяти Немцова, а спецоперация, которая должна уверить зрителей, что «его убил Запад, Меркель, Обама, Порошенко или Правый сектор, ибо они "сбили его с правильного пути, а он подавал такие надежды!"

«Вы думаете, что пойдёте на передачу, посвящённую его памяти, но вы идёте на другое - на спецоперацию, где нужно заставить всех забыть угрозы Кадырова; разжигание ненависти против оппозиции; войну в Украине и гибель там российских солдат, падение рубля и смерть российской экономики. Вам предложено будет стать участником постоянного многолетнего телешоу "Определи врага! Найди врага! Убей врага!», - написал он.

По словам Ганапольского, в деле гибридной жизни Россия дошла до совершенства.

«Гибридно всё, что делает Россия: война в Украине, экономический крах страны, падающий рубль, шествия против Майдана, которого нет. И главный смысл гибридности в том, что преступление совершают одни, а бенефициары совсем другие. Но именно Борис всегда открыто говорил, что любая гибридная война не спрячет руки тех, у кого они по локоть в крови. За это его и убили. Так что, не ходите к людоедам на их праздник, под лживые слёзы. Не предавайте память Бориса Немцова, подло убитого за всех нас», - отметил журналист.

Как сообщал УНИАН, вчера, 27 февраля, около полуночи в центре Москвы был застрелен российский оппозиционный политик Борис Немцов.