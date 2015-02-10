Милиция задержала группу из 7 человек, готовивших покушение на Зеленского

Об этом сообщил народный депутат, советник главы МВД Антон Геращенко на своей странице в соцсети. Как сообщил советник, по оперативным данным милиции, один из задержанных имеет связь с главой Чеченской республики Рамзаном Кадыровым.

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"Эта группа в течении полугода собирала информацию в отношении Владимира Зеленского и членов его семьи, как в Киеве, так и в Кривом Роге, откуда Владимир родом. 10.12.14 года этой группой был осуществлен поджог автомобиля которым пользовался Зеленский", - написал Антон Геращенко и отметил, что "с целью недопущения дальнейшего уничтожения имущества, а также возможного физического устранения Зеленского и его родных, было принято решение о задержании данной группы".

При проведении обысков в домовладениях задержанных изъят большой арсенал оружия. Также задержаные обосновано подозреваются в 11 эпизодах мошенничества в особо крупных размерах. На данный период 3 человека арестованы и 4 задержаны сегодня.

В настоящее время оперативники выясняют, с какой целью задержанные выслеживали Владимира Зеленского и членов его семьи - это была подготовка к банальному ограблению или похищению с целью вымогательства, или это была месть за сатиру в адрес Рамзана Кадырова.

Следственно оперативные мероприятия продолжаются.