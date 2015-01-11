Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" обратится в полицию из-за угроз Кадырова

Об этом он написал в своем блоге на сайте радиостанции.

"Я вполне серьезно отношусь к угрозам со стороны Рамзана Кадырова и поэтому намерен в ближайшее время обратиться в правоохранительные органы России", - написал он.

Также Венедиктов напомнил, что Россия официально является светским государством, а редакционная политика издания - взвешенной, профессиональной и равноудаленной от интересов различных групп, партий и конфессий.

Читайте такжеКадыров назвал Ходорковского своим личным врагом"Такой она и останется, несмотря на разного рода давления и угрозы", - написал Венедиктов.

Ранее Рамзан Кадыров обвинил Венедиктова в антиисламской политике из-за опроса о публикации карикатур на пророка Мухаммеда.

В четверг, 8 января 2014 года, на сайте радиостанции «Эхо Москвы» был проведен опрос на тему того, следует ли изданиям печатать карикатуры на пророка Мухаммеда в ответ на расстрел редакции французского журнала Charlie Hebdo.

Свое мнение высказали почти 115 тысяч человек. При этом 54% опрошенных сказали, что карикатуры печатать надо, 44 процента - что не надо, остальные 2 процента затруднились с ответом.