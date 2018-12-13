Новое фото Ани Лорак с губами "уточкой" ужаснуло сеть

Лорак часто критикуют за то, что она позирует, складывая губы "уточкой".

Сбежавшая в Россию украинская певица Ани Лорак опубликовала два новых селфи, на которых она выпятила губы.

Снимки опубликованы в фан-группе опальной артистки в Instagram. В кадрах звезда позирует с собранными волосами, черном гольфе-водолазке и массивными серьгами-кольцами.

Отметим, что Ани Лорак часто критикуют за то, что она позирует, складывая губы "уточкой".

Как сообщалось, российский певец и бизнесмен Эмин Агаларов (EMIN) по случаю своего 39-летия устроил пышную вечеринку в одном из московских ресторанов. Поздравить артиста пришла и украинка Ани Лорак.