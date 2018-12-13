Новое фото Ани Лорак с губами "уточкой" ужаснуло сеть
14:16, 13 декабря 2018Общество
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Лорак часто критикуют за то, что она позирует, складывая губы "уточкой".
Лорак в последнее время очень активна в сетях / instagram.com/lorakstory
Сбежавшая в Россию украинская певица Ани Лорак опубликовала два новых селфи, на которых она выпятила губы.
Снимки опубликованы в фан-группе опальной артистки в Instagram. В кадрах звезда позирует с собранными волосами, черном гольфе-водолазке и массивными серьгами-кольцами.
Отметим, что Ани Лорак часто критикуют за то, что она позирует, складывая губы "уточкой".
instagram.com/lorakstory
Как сообщалось, российский певец и бизнесмен Эмин Агаларов (EMIN) по случаю своего 39-летия устроил пышную вечеринку в одном из московских ресторанов. Поздравить артиста пришла и украинка Ани Лорак.
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