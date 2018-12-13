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Новое фото Ани Лорак с губами "уточкой" ужаснуло сеть

14:16, 13 декабря 2018
Общество
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Лорак в последнее время очень активна в сетях / instagram.com/lorakstory

Снимки опубликованы в фан-группе опальной артистки в Instagram. В кадрах звезда позирует с собранными волосами, черном гольфе-водолазке и массивными серьгами-кольцами.

Отметим, что Ани Лорак часто критикуют за то, что она позирует, складывая губы "уточкой".

instagram.com/lorakstory

Как сообщалось, российский певец и бизнесмен Эмин Агаларов (EMIN) по случаю своего 39-летия устроил пышную вечеринку в одном из московских ресторанов. Поздравить артиста пришла и украинка Ани Лорак.

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Теги: #фото#Ани Лорак