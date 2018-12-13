Ани Лорак "засветилась" на вечеринке российского певца-бизнесмена в Москве (фото)

Певица появилась на мероприятии в блестящих штанах с завышенной талией и прозрачной черной блузе.

Российский певец и бизнесмен Эмин Агаларов (EMIN) по случаю своего 39-летия устроил пышную вечеринку в одном из московских ресторанов. Поздравить артиста пришла и украинка Ани Лорак.

Читайте также"Реклама ботокса": новое фото Ани Лорак встревожило сеть

Певица появилась на мероприятии в блестящих штанах с завышенной талией и прозрачной черной блузе. Свой образ Каролина дополнила грубыми ботинками и серьгами. К слову, Ани Лорак может считаться близким другом Эмина. Они часто поют дуэтом и получают совместные награды.

Эмин Алагаров - не только популярный в России певец. Известно, что он из влиятельной семьи, и что у него успешный бизнес и бывший тесть - президент Азербайджана.

Напомним, что недавно Ани Лорак вместе с дочерью погуляла на дне рождения дочери Филиппа Киркорова. По случаю 7-летия Аллы-Виктории артист устроил пышную вечеринку. Праздник проходил в стиле известной книги о Гарри Поттере.