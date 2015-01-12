На Донбассе спецназовцы задержали 19-летнюю снайпершу (фото)

Об этом "Украинской правде" сообщили источники в правоохранительных кругах. Так, в конце прошлой недели в Донецкой области задержали девушку, которая в социальных сетях называет себя Анастасией Ворошиловой под ником "Экстези".

По информации источников, на счету девушки минимум 10 убитых бойцов. "Она получала от руководителей фото офицеров, которых должна была застрелить", - сказал собеседник.

По его словам, девушка призналась, что она и другие девушки из ее подразделения проходили подготовку в Краснодаре, их вербовало ФСБ.

Согласно ее записям на разных страницах в соцсетях, 19-летняя девушка вместе с другими молодыми девушками была в подразделении боевиков. Их казарма находится в одном из корпусов общежития Донецкого национального университета.

Анастасия Ворошилова в сетях признавалась, что из оружия, которым пользуется, имеет "Рпк-74 автомат и РПГ-7 противотанковое".

Еще одна девушка с ее подразделения и бывшая одногруппница Ангелина Самбур в сетях признается, что является снайпером. Кроме того, на своей страничке она опубликовала фото, где она вместе с другой "коллегой" под ником Ilona Leto вооруженные находятся в Славянске. Фото датировано декабрем 2014 года, когда Славянск находится под контролем сил АТО.

Как стало известно "Украинской правде", в отношении Анастасии Ворошиловой возбуждено дело и она доставлена за пределы Донецкой области.