Ани Лорак с голым животом и глубоким декольте зовет россиян на концерт (фото)
15:52, 16 октября 2018Общество
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16 октября Ани Лорак выступит в Красноярске. Певица активно гастролирует в стране-агрессоре.
Лорак любит открытые наряды / фото instagram.com/stories/anilorak
Опальная украинская певица Ани Лорак выложила в сеть видеоанонс своего концерта в российском Красноярске, который пройдет 16 октября.
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На опубликованных в Instagram-stories кадрах артистка запечатлена в соблазнительном наряде: она обнажила подтянутый живот и предпочла верх с глубоким декольте.
Как сообщал УНИАН, ряд народных депутатов предлагают Верховной Раде просить Совет национальной безопасности и обороны Украины бессрочно лишить звания "Народного артиста Украины" певцов Филиппа Киркорова, Николая Баскова, Таисию Повалий, Ани Лорак и других.
Лорак любит открытые наряды / фото instagram.com/stories/anilorak
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