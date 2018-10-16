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Ани Лорак с голым животом и глубоким декольте зовет россиян на концерт (фото)

15:52, 16 октября 2018
Общество
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Лорак любит открытые наряды / фото instagram.com/stories/anilorak

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На опубликованных в Instagram-stories кадрах артистка запечатлена в соблазнительном наряде: она обнажила подтянутый живот и предпочла верх с глубоким декольте. 

Как сообщал УНИАН, ряд народных депутатов предлагают Верховной Раде просить Совет национальной безопасности и обороны Украины бессрочно лишить звания "Народного артиста Украины" певцов Филиппа Киркорова, Николая Баскова, Таисию Повалий, Ани Лорак и других.

Лорак любит открытые наряды / фото instagram.com/stories/anilorak

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Теги: #Россия#фото#Ани Лорак