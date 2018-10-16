Ани Лорак с голым животом и глубоким декольте зовет россиян на концерт (фото)

16 октября Ани Лорак выступит в Красноярске. Певица активно гастролирует в стране-агрессоре.

Опальная украинская певица Ани Лорак выложила в сеть видеоанонс своего концерта в российском Красноярске, который пройдет 16 октября.

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На опубликованных в Instagram-stories кадрах артистка запечатлена в соблазнительном наряде: она обнажила подтянутый живот и предпочла верх с глубоким декольте.

Как сообщал УНИАН, ряд народных депутатов предлагают Верховной Раде просить Совет национальной безопасности и обороны Украины бессрочно лишить звания "Народного артиста Украины" певцов Филиппа Киркорова, Николая Баскова, Таисию Повалий, Ани Лорак и других.