В Раде предложили лишить звания "Народного артиста Украины" Лорак, Лободу и Повалий

Нардепы также предлагают ввести санкции против российских певцов Филиппа Киркорова, Николая Баскова, режиссера Владимира Бортко.

Ряд народных депутатов предлагают Верховной Раде просить Совет национальной безопасности и обороны Украины бессрочно лишить звания "Народного артиста Украины" певцов Филиппа Киркорова, Николая Баскова, Таисию Повалий, Ани Лорак и других.

Об этом говорится в проекте постановления №9156 "О внесении предложений по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", зарегистрированном в парламенте 3 октября.

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"Проектом Постановления предлагается обратиться в Совет национальной безопасности и обороны Украины с предложением о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к физическим лицам, а именно лишить государственных наград Украины Таисию Повалий, Ани Лорак, Светлана Лобода, Виталия Козловского, Бортко Владимира, Филиппа Киркорова, Николая Баскова", - сказано в документе.

Отмечается, что принятие постановления будет способствовать "предупреждению антиукраинских проявлений среди деятелей культуры, искусства и шоу-бизнеса, а также станет логическим продолжением борьбы с сепаратизмом на всех уровнях".

Ранее сообщалось, что заслуженный артист Украины Виталий Козловский спел на концерте в Москве 9 мая, посвященном Дню победы.