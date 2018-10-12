Королевская свадьба: в Британии выходит замуж внучка королевы Елизаветы II (видео)

Свадьба состоится сегодня, 12 октября, в часовне Святого Георгия в Виндзоре.

Сегодня в британской монаршей семье состоится вторая за год свадьба. Избранник 28-летней принцессы Йоркской - директор лондонской арт-галереи Джек Бруксбенк.

Познакомились они 8 лет назад на горнолыжном курорте. В Виндзор уже съезжаются гости и туристы, караулит полиция.

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Принцесса Евгения улыбалась и, кажется, ничуть не волновалась. Ее возлюбленный Джек тоже улыбнулся при виде папарацци.

Свадьба состоится сегодня, 12 октября, в часовне Святого Георгия в Виндзоре. Начало в два часа по киевскому времени, а вот первые гости, среди которых будет много знаменитостей, начнут прибывать к 11 утра.