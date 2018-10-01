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В сети троллят Порошенко, якобы ставшего случайным "гостем" на фотосессии молодоженов в Харькове (видео)

14:49, 01 октября 2018
Политика
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Президент Украины Петр Порошенко во время пребывания в Харькове якобы стал случайным "гостем" на фотосессии молодоженов.

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Видео встречи опубликовал пользователь Twitter Кардинал SoF. "Ого! Гуляют свадьбу в Харькове, мимо едет кортеж, останавливается, из него выходит ПАП (Петр Алексеевич Порошенко,  - Ред.) и приветствует молодоженов! Все в шоке", - написал он.

"Окучивает порохоботов перед выборами!", "Это все пиар", "Выбивается в люди", "Выборы скоро", - пишут в комментариях под записью.

Ранее в сети появилась фотография с президентом Украины Петром Порошенко, на которой он собственноручно кладет чемодан на полку в рейсовом самолете из Лондона в Киев. Пользователи не остались равнодушны к такому героическому поступку главы государства, как полет в обычном самолете с простыми людьми, и решили потроллить президента, кто-то его критиковал, а кто-то защищал.

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Теги: #Харьков#Петр Порошенко