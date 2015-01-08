Польша эвакуирует из Донбасса около 200 этнических поляков

02:24, 08 января 2015
Общество
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Вопрос эвакуации этнических поляков из Донбасса находится на завершающей стадии реализации.

REUTERS

Об этом в среду, 7 января, сообщила премьер-министр Польши Ева Копач во время пресс-конференции, сообщает Радио Свобода со ссылкой на польские СМИ.

По ее словам, список насчитывает 195 человек, из которых 156 твердо заявили, что переедут в Польшу. Копач добавила, что в подготовке к эвакуации помогают польские МИД и МВД.

При этом глава правительства Польши не назвала срока эвакуации. По ее словам, это нужно из соображений безопасности эвакуированных, хотя заявила, что этот термин окончательно определен и известен.

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В начале декабря этнические поляки, которые проживают на Донбассе, обратились к польскому правительству с просьбой посодействовать в их репатриации из-за сложной гуманитарной ситуации в этом регионе.

После этого в Польше была создана межведомственная группа по вопросам помощи полякам на востоке Украины. В начале января при генеральном консульстве Польши в Харькове создана «горячая линия» для этнических поляков, которые желают выехать из Донбасса в Польше.

Боевые действия на Донбассе продолжаются с середины апреля. За это время, по данным ООН, погибло более 4 тысяч 700 человек.

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