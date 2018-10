Участница «Танцев со звездами» спела на концерте Энрике Иглесиаса (видео)

Київ ❤️ Fue una experiencia muy incredible Сегодня для меня особенный день. Огромная честь и гордость - спеть гимн Украины на сцене Олимпийского вместе со стотысячным стадионом!!!🙌🏼 Уверена, что Киев покорил @enriqueiglesias так же, как и сердце одной украино-боливийской девочки 8 лет назад 😉 А теперь лечу на прямой эфир @tanci1plus1 💕

