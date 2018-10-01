Участница «Танцев со звездами» спела на концерте Энрике Иглесиаса (видео)

Певица призвала всех положить руку на сердце для исполнения гимна Украины.

30 сентября в Киеве на стадионе «Олимпийский» состоялся концерт известного испанского певца Энрике Иглесиаса. Певица и участница шоу «Танцы со звездами» Мишель Андраде спела гимн Украины перед началом концерта.

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Перед непосредственным гимна, подопечная лейбла Mozgi отметила, что она 8 лет назад приехала в Украину, чтобы остаться здесь навсегда. Певица призвала всех положить руку на сердце для исполнения гимна Украины. О важном событии в карьере Мишель поделилась в Instagram.

«Сегодня для меня особенный день. Огромная честь и гордость - спеть гимн Украины на сцене Олимпийского вместе со стотысячным стадионом!!! Уверена, что Киев покорил Энрике Иглесиас так же, как и сердце одной украино-боливийской девочки 8 лет назад», - написала восторженная Мишель Андраде.