Епископ УПЦ КП запрещен в служении за то, что взял в руки оружие (фото)

Об этом сообщается на сайте УПЦ КП.

«Такие действия епископа Кирилла являются грубым нарушением канонических правил, запрещающих священнослужителям брать в руки смертоносное оружие. В случае совершения священнослужителем даже непреднамеренного убийства он подлежит запрету в священнослужении или лишению сана», — сказано в решении Священного Синода.

"В связи с этим 26 декабря 2014 Священный Синод принял решение запретить епископа Ужгородского и Закарпатского Кирилла в священнослужении до полного покаяния. Временное руководство Закарпатской епархией поручено митрополиту Ивано-Франковскому и Галицкому Иоасафу", - говорится в сообщении.

Читайте такжеНа Черниговщине неизвестные сожгли дом священника Московского патриархата, перешедшего в УПЦ КП

Синод отметил, что священнослужители, то есть епископы, священники и диаконы, могут находиться среди военных исключительно как военные священники (капелланы) для оказания духовной и благотворительной материальной помощи. Непосредственное участие в боевых действиях и использование смертоносного оружия священнослужителям запрещается.

В средствах массовой информации были опубликованы фотографии епископа Ужгородского и Закарпатского Кирилла из которых видно, что во время пребывания в зоне АТО он, одетый в одежду священнослужителя и епитрахиль, держит в руках оружие (автомат и артиллерийский снаряд).

Согласно опубликованным в СМИ объяснений епископа Кирилла он якобы «стал воином Христа» и якобы «лично" послал "извергам Путина несколько боекомплектов, как наказание за оккупацию украинской земли».