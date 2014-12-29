В Украине снижается уровень протестных настроений – опрос

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты опроса, которые представила директор Фонда «Демократические инициативы имени Илька Кучерива» Ирина Бекешкина сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«После такого резкого ухудшения жизни людей, инфляции, повышения цен, многие потеряли работу, протестные настроения, по сравнению с декабрем (2013 года), не росли, напротив, они сейчас меньше. Тогда почти 33% считали, что протесты в их городах и селах будут, сейчас - 27%», - сообщила она.

«Что касается непосредственного участия, то тогда, в декабре 2013 года, было 27% готовых выходить на улицы обязательно или скорее всего, сейчас - 23%», - отметила Бекешкина.

Читайте такжеЯнукович, Порошенко и Яценюк возглавили рейтинг "Разочарование года" - опрос«Категорически отказывались тогда выходить на акции протеста 42%, сейчас 33%, выросла неопределенность. Не выросла готовность к самосудам, она на том же уровне, что и была в конце прошлого года », - добавила социолог.

Опрос был проведен Фондом "Демократические инициативы имени Илька Кучерива" и Украинским центром экономических и политических исследований имени Александра Разумкова с 19 по 24 декабря во всех регионах Украины, кроме Крыма. Были опрошены 2008 респондентов старше 18 лет. Погрешность выборки не превышает 2,3%.