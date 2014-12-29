В Украине снижается уровень протестных настроений – опрос
В Украине снижается уровень протестных настроений, свидетельствуют результаты опроса.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты опроса, которые представила директор Фонда «Демократические инициативы имени Илька Кучерива» Ирина Бекешкина сегодня на пресс-конференции в Киеве.
«После такого резкого ухудшения жизни людей, инфляции, повышения цен, многие потеряли работу, протестные настроения, по сравнению с декабрем (2013 года), не росли, напротив, они сейчас меньше. Тогда почти 33% считали, что протесты в их городах и селах будут, сейчас - 27%», - сообщила она.
«Что касается непосредственного участия, то тогда, в декабре 2013 года, было 27% готовых выходить на улицы обязательно или скорее всего, сейчас - 23%», - отметила Бекешкина.
Читайте такжеЯнукович, Порошенко и Яценюк возглавили рейтинг "Разочарование года" - опрос«Категорически отказывались тогда выходить на акции протеста 42%, сейчас 33%, выросла неопределенность. Не выросла готовность к самосудам, она на том же уровне, что и была в конце прошлого года », - добавила социолог.
Опрос был проведен Фондом "Демократические инициативы имени Илька Кучерива" и Украинским центром экономических и политических исследований имени Александра Разумкова с 19 по 24 декабря во всех регионах Украины, кроме Крыма. Были опрошены 2008 респондентов старше 18 лет. Погрешность выборки не превышает 2,3%.