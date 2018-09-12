Деруны на китайском фарфоре: что запросил перед концертом в Киеве Энрике Иглесиас

Приезд в Украину для 43-летнего Иглесиаса будет уже не первым, в Киеве певец выступал еще 11 лет назад. Правда, масштабы запланированного концерта на НСК "Олимпийский" превосходят прошлый в разы.

Украинским журналистам удалось раздобыть бытовой райдер (список требований по проживанию и питанию) испанского певца Энрике Иглесиаса, который в конце сентября выступит на НСК "Олимпийский" в Киеве.

Как сообщает "КП в Украине", несмотря на то, что экзотических блюд в райдере певца нет, ему всюду потребуется китайский фарфор, три бутылки зарубежной водки, 48 бутылок пива и 10 пицц. OBOZREVATEL отобрал наиболее интересные пункты из требований горячего испанца.

Приезд в Украину для 43-летнего Иглесиаса будет уже не первым, в Киеве певец выступал еще 11 лет назад. Что правда, масштабы запланированного концерта на НСК "Олимпийский" превосходят прошлый в разы.

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Как стало известно, особые предпочтения у артиста нашлись не только в отношении гримерки и условий пребывания за кулисами. Определенное меню испанец желает видеть и в отеле. На завтрак певец предпочитает омлет и овсянку. На ланч - вегетарианский суп с грибами, салат из овощей, однако вслед за этим мясо баранины. На ужин - блюда из картофеля и риса, салаты.

В продакшен-офисе (помещение в отеле, где проходят переговоры с организаторами концерта, пресс-конференции, интервью) обязательно должна находиться соковыжималка с большим выбором фруктов и овощей.

Еда и напитки певцу должны подаваться исключительно на тарелках и в чашках из китайского фарфора, все столы обязательно должны быть накрыты скатертями.

В своих интервью Иглесиас упоминает, что редко употребляет алкоголь. А если пьет, то исключительно водку. Этот напиток певцу якобы открыла его гражданская жена Анна Курниковой (с российской теннисисткой они вместе уже около 16 лет), которая научила его пить так, что "становится весело, но без последствий для организма". Однако предпочитает артист водку зарубежного производства - в гримерке должны быть две бутылки французской Grey Goose и одна голландская Kettle One.

Помимо алкоголя, певец заказал за кулисы для себя и своей команды 36 пол-литровых бутылок родниковой воды комнатной температуры, сок алоэ с мякотью, а также низкокалорийные напитки - колу и энергетики. Вместе с набором фруктов в гримерке должна быть баночка меда и американские жевательные конфеты Twizzlers со вкусом клубники.

Окончание концерта Энрике и его команда из 30 человек намерены отметить с пивом и пиццей. Артисту должны доставить 48 бутылок холодного пива, а также 10 больших пицц и пять видов суши.

Напомним, певец планирует дать концерт в Киеве осенью. Впервые Иглесиас выступил в Украине в 2007 году. Ожидать его следующего выступления пришлось 11 лет. Масштабное шоу состоится 30 сентября на НСК "Олимпийский".