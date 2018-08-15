НСК «Олимпийский» приглашает на пресс-конференцию по поводу проведения концерта Энрике Иглесиаса!

15 августа 2018 года в 15:00 на главной спортивной и культурной арене страны – НСК «Олимпийский» – состоится пресс-конференция, приуроченная проведению концерта Энрике Иглесиаса в сентябре месяце.

Напомним, что 30 сентября на НСК «Олимпийский» состоится концерт короля латинской поп-музыки Энрике Иглесиаса (Enrique Iglesias). Как сообщил сам музыкант через свой аккаунт в социальной сети Twitter, первые билеты на грандиозное шоу поступят в продажу в ночь с 19 на 20 августа.

Именно во время пресс-конференции организаторы расскажут о деталях проведения концерта, а также ответят на следующие вопросы:

• Кто везет Энрике в Украине;

• В чем уникальность этого проекта;

• Какие сюрпризы ожидают фанатов на концерте;

• Как попасть на концерт;

• Какую связь видят организаторы между концертом Энрике Иглесиаса и сказкой Льюиса Кэролла.

Приглашаем представителей СМИ присоединиться к мероприятию! Предварительная аккредитация СМИ ОБЯЗАТЕЛЬНА до 14 августа 2018 года в 19:00: Татьяна +38 044 590 67 01, +38 067 500 73 86 или t.gosteva@nsc-olimpiyskiy.com.ua

Место встречи: НСК «Олимпийский», ул. Большая Васильковская 55, Центральный ресепшн, вход через ворота Мероприятие 4 Мероприятие 2 (со стороны станция метро «Олимпийская») и через ворота Север 1 (со стороны станция метро «Дворец Спорта»).

НСК «Олимпийский» - все лучшее происходит именно здесь!