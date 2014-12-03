В Ривненской области железнодорожники презентовали изготовленное ими убежище для воинов АТО

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Ровенского областного совета, убежище для воинов в депо изготовили по собственной инициативе с целью помочь украинским военным выжить холодной зимой в зоне боевых действий.

Самодельный дом изготовлен из железнодорожного контейнера. В нем оборудованы места для отдыха и установлена железная печь для обогрева. Планируется, что для безопасности дом будут закапывать в землю под бетонные конструкции.

Читайте такжеВ храмах Кременчуга верующие УПЦ массово собирают помощь для военнослужащих в зону АТО

Архиепископ Ривненский и Острожский Илларион осуществил чин освящения укрытия.

Для налаживания производства такого жилья в дальнейшем сейчас проводится поиск контейнеров и материалов.

Во время презентации председатель Ривненского областного совета Михаил Кириллов отметил: ”Хочу поблагодарить всех тех, кто приобщился к строительству укрытия. Ребята, которые сегодня воюют на востоке, воюют за нашу Украину, за свои дома, за свое будущее, за будущее своих детей. Они будут находиться в этом укрытии и ощущать то тепло, которое вы им дали».