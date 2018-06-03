Минздрав требует допустить врачей к украинским политзаключенным в РФ
Министерство здравоохранения Украины обратилось к Российской Федерации с требованием допустить украинских и международных врачей к украинским политзаключенным.
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«Обратились к РФ с требованием допустить украинских и международных врачей к украинским политзаключенным», - написала и.о. министра Ульяна Супрун в Twitter.
«Министерство здравоохранения Украины обращается с требованием допустить украинских и международных врачей и представителей международных медицинских организаций к украинскому политзаключенному Олегу Сенцову и другим задержанным или осужденным гражданам Украины с целью оценки их состояния здоровья», - говорится в письме.
Супрун напомнила, что РФ до сих пор удерживает Сенцова, Владимира Балуха и Александра Кольченко, которые объявили голодовку.
Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал глав внешнеполитических ведомств всего мира усилить санкции в отношении Российской Федерации для освобождения украинских политзаключенных.
Как сообщал УНИАН, режиссера Сенцова сотрудники ФСБ РФ задержали в Крыму весной 2014 года. Его этапировали в Россию, где судили по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов офисов партий на полуострове. Российский суд в августе 2015 года приговорил Сенцова к 20 годам заключения.
14 мая Сенцов объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех 64 украинских политзаключенных Кремля.
На сегодняшний день голодают четверо незаконно заключенных российскими властями граждан Украины.
Глобальная акция #SaveOlegSentsov в поддержку известного кинорежиссера Сенцова продолжается во многих странах мира: к акции присоединяются жители 55 городов в более чем 20 странах мира.