Около тысячи митингующих вышли на Майдан в поддержку Сенцова и других политзаключенных (видео)

14 мая режиссер Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех 64 украинских политзаключенных Кремля.

На Майдане Независимости в Киеве в акции в поддержку режиссера Олега Сенцова и других незаконно заключенных в России украинцев принимает участие около 1 тысячи человек.

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Как передает корреспондент УНИАН, участники акции держат плакаты с надписями: “Свободу Олегу Сенцову”, “Свободу гражданину Украины Олегу Сенцову”, “Свободу узникам Кремля”.

Также люди держат рисунки, на которых изображен Сенцов за решеткой.

Как сообщал УНИАН, режиссера Сенцова сотрудники ФСБ РФ задержали в Крыму весной 2014 года. Его этапировали в Россию, где судили по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов офисов партий на полуострове. Российский суд в августе 2015 года приговорил Сенцова к 20 годам заключения.

14 мая Сенцов объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех 64 украинских политзаключенных Кремля.