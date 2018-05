Евровидение-2018: участники второго полуфинала, Melovin закроет конкурс (видео)

Во втором полуфинале Евровидения 2018 выступят представители 18 стран, включая Украину. Melovin выступит последним - под номером 18.

Второй полуфинал Евровидения стартует уже сегодня, 10 мая, в столице Португалии Лиссабоне. На конкурсе будут заявлены участники из 18 стран, в том числе и представитель от Украины Melovin.

Читайте такжеУ Melovin'а есть большие шансы на выход в финал Евровидения – букмекеры

Согласно результатам жеребьевки, они выступят в таком порядке:

Норвегия. Александр Рыбак – That’s How You Write А Song

Александр Рыбак уже принимал участие в Евровидении 2009 и одержал победу с песней Fairytale. В этом году певец исполнит песню под названием That’s How You Write Song.

2. Румыния - The Humans "Goodbye"

Румынию на песенном конкурсе Евровидение-2018 представят The Humans с песней "Goodbye", которая рассказывает о мотивации и вере в себя.

3. Сербия - Саня Илич и Балканика "Nova deca"

Саня Илич и Балканика с песней "Nova deca" будут представлять Сербию на Евровидении-2018. Группа старается сохранить древние сербские музыкальные традиции, которые закладывались еще в средние века. Кроме 67-летнего Сани, в группе еще 4 вокалиста, ударники, гитаристы и флейтист.

4. Сан-Марино - Джессика и Дженифер Бренинг "Who We Are"

Джессика и Дженифер Бренинг с песней "Who We Are" будут представлять Сан-Марино. Джессика не новичок в мире Евровидения. В общей сложности, она принимала участие в национальном отборе Мальты MESC 7 раз, но безуспешно. Удача улыбнулась девушке лишь в этом году на национальном отборе Сан Марино.

Вместе с Джессикой будет выступать еще одна певица из Германии – Дженифер Бренинг, которая в 2014 году получила престижную премию EMMAward в номинации "лучший новичок".

5. Дания - Расмуссен "Higher Ground"

Певец Расмуссен с песней "Higher Ground" представит Данию на песенном конкурсе Евровидение 2018 в Португалии. Высокий рост, густая рыжая борода – Расмуссен рисует в воображении зрителя образ настоящего викинга.

6. Россия - Юлия Самойлова "I Won't Break"

Певица Юлия Самойлова планирует снова представить Россию на песенном конкурсе Евровидение. В прошлом году певица должна была выступать в Киеве с песней " Flame Is Burning". Однако СБУ запретила артистке въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму.

В этом году представительница России, которая с детства передвигается на коляске, представит композицию "I Won't Break" ( "Я не сломаюсь").

7. Молдова - DoReDos "My Lucky Day"

Трио из Молдовы, которые исполняют фолк-музыку. В 2015 и 2016 годах DoReDos принимали участие в молдовских нацотборах на Евровидение, но одержать победу им удалось лишь в этом году. В 2017 году стали победителями "Новой волны", благодаря чему каждый участник группы получил звание заслуженного артиста Молдовы. Интересно, что музыку для песни "My Lucky Day", с которой трио выступит во втором полуфинале, написал российский певец, композитор и продюсер Филипп Киркоров.

8. Нидерланды - Уэйлон "Outlaw in 'Em"

Певец Вэйлон (Waylon) с песней "Outlaw in ‘Em" будет представлять Нидерланды на Евровидении-2018.

Настоящее имя артиста - Виллем Бейкерк, в 2014 году он уже представлял Нидерланды на Евровидении в составе группы The Common Linnets и принес своей стране один из самых высоких результатов с 1975 года. После конкурса Вэйлон сосредоточился на сольной карьере.

9. Австралия - Джессика Маубой "We Got Love"

Джессика Маубой - австралийская певица, большинство песен которой созданы в стиле R&B, хип-хоп, и поп-музыки. В 2014 году на Евровидении в Копенгагене исполнительница спела на сцене как приглашенный исполнитель. В этом году певица с индонезийским корнями на конкурсе будет бороться за победу с песней "We Got Love".

10. Грузия - Iriao "Sheni GulistvisFor You"

Ethno-Jazz Band Iriao с песней "For You" будет представлять свою страну на международной сцене Евровидения-2018 в Лиссабоне. Iriao считается первым музыкальным коллективом, который объединил джаз с грузинскими этническими мелодиями.

11. Польша - Gromee & Лукас Майер "Light Me Up"

Настоящее имя Gromee - Анджей Громала, который является польским диджеем, саундпродюсером и автором песен. Музыкант сотрудничает с исполнителями со всего мира, создает песни, которые возглавляют хит-парады на радио. В этом году в полуфинале он выступит в дуэте со шведским музыкантом Лукасом Майером. Интересно, что во время написания конкурсной песни "Light Me Up" Анджей и Лукас не имели никаких конфликтов. Они лишь дополняли идеи друг друга.

12. Мальта - Кристабель "Taboo"

Christabelle с песней "Taboo" будет представлять свою страну на международной сцене Евровидения-2018 в Лиссабоне. Кристабель была участницей нацотбора Мальты трижды (2014, 2015, 2016 годы), и всегда входила в топ-10 исполнителей.

13. Венгрия - AWS "Viszlát nyár"

AWS с песней "Viszlát nyár" ("Прощай лето") будет представлять Венгрию на Евровидении-2018. AWS — венгерская группа с Будакеси, которая исполняет музыку в жанре металкор и пост-хардкор.

14. Латвия - Лаура Риззотто "Funny Girl"

Латвию на международном конкурсе Евровидение в этом году представит певица Лаура Риззотто с песней "Funny Girl". Интересно, что в течение нескольких лет Лаура работала с Дженнифер Лопес как учитель французского языка.

15. Швеция - Бенджамин Ингроссо "Dance You Off"

Бенджамин Ингроссо - 20-летний шведский певец и сонграйтер, получивший известность в 2015 году. Бенджамин, который выступит с песней "Dance You Off", является сыном известной певицы Перниллы Уолгрен.

16. Черногория - Ваня Радованович "Inje"

Ваня Радованович с песней "Inje" будет представлять Черногорию на Евровидении-2018. Музыкальная карьера Вани Радованович началась в 2004 году, а первый его выступление состоялось на фестивале в городе Будва. Там он исполнил песню "Dripac" и получил награду за лучший дебют фестиваля.

17. Словения - Леа Сирк "Hvala, ne!"

В период с 2001 по 2007 год участвовала во многих песенных конкурсах, где всегда была среди лучших исполнителей. Пение для Леи всегда был самой большой страстью. На сцене словенского национального отбора выступала в 2009 и 2010 годах. А на Евровидении пела как бэк-вокалистка в 2014 году в Копенгагене и в 2016 году в Стокгольме. Музыку и текст к композиции "Hvala, ne!", с которой будет представлять свою страну на конкурсе написала сама.

18. Украина - Melovin "Under the Ladder"

Melovin (Костя Бочаров) участвовал в прошлом году Нацотбора, в финале конкурса набрал наибольшее количество зрительских голосов, однако от жюри он не получил заветных высоких оценок, и в итоге занял 3-е место.

В 2018 году он снова попробовал свои силы, и с песней "Under the Ladder" теперь будет представлять Украину в столице Португалии - Лиссабоне.

ывмы