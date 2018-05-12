Евровидение-2018: смотреть онлайн финал конкурса

Финал международного песенного конкурса Евровидение 2018 транслируют три канала, а также в интернете.

Сегодня в столице Португалии Лиссабоне проходит финал Евровидения-2018. УНИАН собрал все, что нужно знать, чтобы не пропустить трансляцию конкурса - где и когда посмотреть финал Евровидения онлайн или по телевизору.

В финале международного песенного конкурса Евровидение-2018 поют представители 26 стран-участников. При этом 20 финалистов определились после двух полуфиналов, которые состоялись 8 и 10 мая. Также по традиции 6 стран-участниц попали в финал автоматически – это "хозяйка" Португалия и страны основатели, так называемая «большая пятерка» - Италия, Великобритания, Испания, Германия и Франция.

Финал конкурса открывает украинский исполнитель Melovin. В интервью журналисту ТСН артист признался, что его не расстроило и не испугало то, что ему придется выступить первым в финале.

В конце конкурса огласит результаты голосования от Украины солистка группы ONUKA Ната Жижченко.

Трансляция Евровидения на каналах

Транслируют конкурс три украинских телеканала: "UA: Первый", "UA: Крым", а также "СТБ". Трансляция начнется 12 мая, в субботу, вечером - в 22:00, и продлится до поздней ночи. Обычно голоса подсчитывают приблизительно до двух ночи.

Где смотреть Евровидение онлайн

Для тех, у кого дома нет телевизора, а также тех, кто захочет посмотреть Евровидение в наушниках, пока другие спят, например, подойдет трансляция в интернете. Евровидение онлайн транслируется на официальном канале конкурса в Youtube, а также на сайте УНИАН. Плеер ниже - пока в режиме ожидания, но 12 мая ровно в 22:00 он запустится.

Онлайн трансляция Евровидения

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Порядок выступления в финале Евровидения

01. Украина: MELOVIN – «Under The Ladder»

02. Испания: Alfred and Amaia — «Tu Canción»

03. Словения: Lea Sirk – «Hvala, ne»

04. Литва: Ieva Zasimauskaitė – «When We’re Old»

05. Австрия: Cesár Sampson – «Nobody But You»

06. Эстония: Elina Nechayeva – «La Forza»

07. Норвегия: Alexander Rybak – «That’s How You Write A Song»

08. Португалия: Cláudia Pascoal — «O Jardim»

09. Великобритания: SuRie — «Storm»

10. Сербия: Sanja Ilić & Balkanika – «Nova Deca»

11. Германия: Michael Schulte — «You Let Me Walk Alone»

12. Албания: Eugent Bushpepa – «Mall»

13. Франция: Madame Monsieur — «Mercy»

14. Чехия: Mikolas Josef – «Lie To Me»

15. Дания: Rasmussen – «Higher Ground»

16. Австралия: Jessica Mauboy – «We Got Love»

17. Финляндия: Saara Aalto – «Monsters»

18. Болгария: EQUINOX – «Bones»

19. Молдова: DoReDos – «My Lucky Day»

20. Швеция: Benjamin Ingrosso – «Dance You Off»

21. Венгрия: AWS – «Viszlát Nyár»

22. Израиль: Netta – «Tоу»

23. Нидерланды: Waylon – «Outlaw In ‘Em»

24. Ирландия: Ryan O’Shaughnessy – «Together»

25. Кипр: Eleni Foureira – «Fuego»

26. Италия: Meta & Moro — «Non mi avete fatto niente»

Меловин откроет Евровидение

Украинский певец Melovin с песней Under The Ladder открывает программу гранд-финала. Зрителей украинский певец будет удивлять и покорять большим количеством огня на сцене и необычным фортепиано, на котором он хорошо умеет играть. Ну и, конечно же, своим неповторимым образом. Отметим, у украинца - один из самых запоминающихся образов среди всех конкурсантов.

Фоторепортаж полуфинала