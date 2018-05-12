Евровидение-2018: смотреть онлайн финал конкурса
Сегодня в столице Португалии Лиссабоне проходит финал Евровидения-2018. УНИАН собрал все, что нужно знать, чтобы не пропустить трансляцию конкурса - где и когда посмотреть финал Евровидения онлайн или по телевизору.
В финале международного песенного конкурса Евровидение-2018 поют представители 26 стран-участников. При этом 20 финалистов определились после двух полуфиналов, которые состоялись 8 и 10 мая. Также по традиции 6 стран-участниц попали в финал автоматически – это "хозяйка" Португалия и страны основатели, так называемая «большая пятерка» - Италия, Великобритания, Испания, Германия и Франция.
Финал конкурса открывает украинский исполнитель Melovin. В интервью журналисту ТСН артист признался, что его не расстроило и не испугало то, что ему придется выступить первым в финале.
В конце конкурса огласит результаты голосования от Украины солистка группы ONUKA Ната Жижченко.
Трансляция Евровидения на каналах
Транслируют конкурс три украинских телеканала: "UA: Первый", "UA: Крым", а также "СТБ". Трансляция начнется 12 мая, в субботу, вечером - в 22:00, и продлится до поздней ночи. Обычно голоса подсчитывают приблизительно до двух ночи.
Где смотреть Евровидение онлайн
Для тех, у кого дома нет телевизора, а также тех, кто захочет посмотреть Евровидение в наушниках, пока другие спят, например, подойдет трансляция в интернете. Евровидение онлайн транслируется на официальном канале конкурса в Youtube, а также на сайте УНИАН. Плеер ниже - пока в режиме ожидания, но 12 мая ровно в 22:00 он запустится.
Онлайн трансляция Евровидения
Возможный победитель Евровидения 2018 - фавориты по версии букмекеров
Порядок выступления в финале Евровидения
01. Украина: MELOVIN – «Under The Ladder»
02. Испания: Alfred and Amaia — «Tu Canción»
03. Словения: Lea Sirk – «Hvala, ne»
04. Литва: Ieva Zasimauskaitė – «When We’re Old»
05. Австрия: Cesár Sampson – «Nobody But You»
06. Эстония: Elina Nechayeva – «La Forza»
07. Норвегия: Alexander Rybak – «That’s How You Write A Song»
08. Португалия: Cláudia Pascoal — «O Jardim»
09. Великобритания: SuRie — «Storm»
10. Сербия: Sanja Ilić & Balkanika – «Nova Deca»
11. Германия: Michael Schulte — «You Let Me Walk Alone»
12. Албания: Eugent Bushpepa – «Mall»
13. Франция: Madame Monsieur — «Mercy»
14. Чехия: Mikolas Josef – «Lie To Me»
15. Дания: Rasmussen – «Higher Ground»
16. Австралия: Jessica Mauboy – «We Got Love»
17. Финляндия: Saara Aalto – «Monsters»
18. Болгария: EQUINOX – «Bones»
19. Молдова: DoReDos – «My Lucky Day»
20. Швеция: Benjamin Ingrosso – «Dance You Off»
21. Венгрия: AWS – «Viszlát Nyár»
22. Израиль: Netta – «Tоу»
23. Нидерланды: Waylon – «Outlaw In ‘Em»
24. Ирландия: Ryan O’Shaughnessy – «Together»
25. Кипр: Eleni Foureira – «Fuego»
26. Италия: Meta & Moro — «Non mi avete fatto niente»
Меловин откроет Евровидение
Украинский певец Melovin с песней Under The Ladder открывает программу гранд-финала. Зрителей украинский певец будет удивлять и покорять большим количеством огня на сцене и необычным фортепиано, на котором он хорошо умеет играть. Ну и, конечно же, своим неповторимым образом. Отметим, у украинца - один из самых запоминающихся образов среди всех конкурсантов.