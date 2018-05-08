Melovin vs. Alekseev: Злата Огневич рассказала о фаворитах Евровидения-2018 (видео)

Злата, как и букмекеры по всему миру, считает, что огромные шансы на победу на Евровидении есть у представительницы Израиля.

Украинская певица Злата Огневич, которая в 2013 году заняла третье место на международном песенном конкурсе Евровидение, на своем официальном канале в YouTube представила первый влог для всех тех, кто интересуется этим масштабным мероприятием и ставками букмекеров.

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Так, Злата, как и букмекеры по всему миру, считает, что огромные шансы на победу есть у представительницы Израиля, поскольку то, что она делает благодаря своему голосу, неподвластно каждому из участников. Также ее плюсами Злата считает артистизм и музыкальность.

В фавориты Огневич попал и Александр Рыбак из Норвегии. А также она отметила дуэт из Франции, несмотря на то, что им букмекеры не дают высоких оценок.

Группа EQUINOX из Болгарии впечатлила украинскую певицу тем, что смысл их песни - это больше, чем все то, о чем сейчас петь привычно и трендово.

Привлек внимание артистки и представитель Чехии Миколас Йозеф, который уже приезжал в Украину и был достаточно тепло принят украинскими поклонниками конкурса «Евровидение». Злате Огневич он понравился за свою пластичность и музыкальность.

А вот Элину Нечаеву из Эстонии Злата Огневич раскритиковала за повтор ее номера, который неоднократно видели и на «Евровидении» - например, у Полины Гагариной и даже в шоу Дженнифер Лопес.

В конце влога Злата Огневич выразила поддержку представителю Беларуси, украинскому певцу ALEKSEEV.

«Это очень светлый исполнитель, очень талантливый. Я чувствую, как внутренний свет помогает ему покорять сердца людей. Мне нравится и песня, и знаю, что номер на финале «Евровидения» будет очень ярким. Давайте поддержим нашего украинского парня и отправим за него свои голоса», - впервые прокомментировала выступление певца Злата Огневич.