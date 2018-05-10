"Шансов на победу нет": украинская певица предрекла провал MELOVIN на Евровидении
10:36, 10 мая 2018Общество
770
Alyosha считает, что все зависит от того, как MELOVIN себя проявит именно на выступлении.
Второй полуфинал «Евровидения» состоится 10 мая в столице Португалии Лиссабоне / фото УНИАН
Украинская певица Alyosha считает, что у MELOVIN нет шансов на победу на Евровидении-2018.
Об этом сообщает NEWSONE. "Честно говоря, мне кажется, что шансов на победу у него нет. Как по мне, там есть представители посильнее. Но все зависит от того, как MELOVIN себя проявит именно на выступлении, поэтому держим за него кулачки", - заявила певица.
Читайте такжеЕвровидение-2018: выступления всех участников первого полуфинала (видео)
Кроме того, она считает, что если и будут скандалы, то они видимо будут связаны либо вновь с Россией, или с тем, что у кого-то в песне найдут плагиат.
Ранее сообщалось, что по мнению букмекеров представитель Украины на «Евровидении-2018» Melovin с песней «Under The Ladder» имеет хорошие шансы на выход в финал конкурса.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Евровидение 2018