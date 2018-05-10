"Шансов на победу нет": украинская певица предрекла провал MELOVIN на Евровидении

Alyosha считает, что все зависит от того, как MELOVIN себя проявит именно на выступлении.

Украинская певица Alyosha считает, что у MELOVIN нет шансов на победу на Евровидении-2018.

Об этом сообщает NEWSONE. "Честно говоря, мне кажется, что шансов на победу у него нет. Как по мне, там есть представители посильнее. Но все зависит от того, как MELOVIN себя проявит именно на выступлении, поэтому держим за него кулачки", - заявила певица.

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Кроме того, она считает, что если и будут скандалы, то они видимо будут связаны либо вновь с Россией, или с тем, что у кого-то в песне найдут плагиат.

Ранее сообщалось, что по мнению букмекеров представитель Украины на «Евровидении-2018» Melovin с песней «Under The Ladder» имеет хорошие шансы на выход в финал конкурса.