У Melovin'а есть большие шансы на выход в финал Евровидения – букмекеры
08:33, 10 мая 2018Общество
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Второй полуфинал «Евровидения» состоится 10 мая в столице Португалии Лиссабоне. Украинец выступит последним.
Компания William Hill ставит певца на второе место в полуфинале вместе с Молдвою и Швецией / фото УНИАН
Представитель Украины на «Евровидении-2018» Melovin с песней «Under The Ladder» имеет хорошие шансы на выход в финал конкурса.
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Об этом свидетельствуют котировки букмекеров, передает Радио Свобода.
Компания William Hill ставит певца на второе место вместе с Молдвою и Швецией среди 18 участников второго полуфинала, Betfair – на пятое, а Unibet – на шестое.
Всего в финал выйдут представители 10 стран. По мнению всех трех букмекерских компаний, в финале, кроме украинца, мы услышим Норвегию, Швецию, Австралию, Молдову, Польшу, Венгрию, Нидерланды, Данию и Латвию.
Второй полуфинал «Евровидения» состоится 10 мая в столице Португалии Лиссабоне. Украинец выступит последним.
Видео: Eurovision Song Contest
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