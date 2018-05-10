У Melovin'а есть большие шансы на выход в финал Евровидения – букмекеры

Второй полуфинал «Евровидения» состоится 10 мая в столице Португалии Лиссабоне. Украинец выступит последним.

Представитель Украины на «Евровидении-2018» Melovin с песней «Under The Ladder» имеет хорошие шансы на выход в финал конкурса.

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Об этом свидетельствуют котировки букмекеров, передает Радио Свобода.

Компания William Hill ставит певца на второе место вместе с Молдвою и Швецией среди 18 участников второго полуфинала, Betfair – на пятое, а Unibet – на шестое.

Всего в финал выйдут представители 10 стран. По мнению всех трех букмекерских компаний, в финале, кроме украинца, мы услышим Норвегию, Швецию, Австралию, Молдову, Польшу, Венгрию, Нидерланды, Данию и Латвию.

Второй полуфинал «Евровидения» состоится 10 мая в столице Португалии Лиссабоне. Украинец выступит последним.

Видео: Eurovision Song Contest