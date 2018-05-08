В Житомирской области перезахоронили останки семи воинов, погибших в годы Второй мировой войны

Перезахоронение провели в рамках мероприятий по случаю Дня памяти и примирения, которые проходят в Житомирской области.

В селе Горщик Коростенского района Житомирской сегодня в рамках мероприятий по случаю Дня памяти и примирения перезахоронили останки семи безымянных воинов, погибших в годы Второй мировой войны.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Коростенской райгосадминистрации.

«Ежегодно члены поисковой организации «Поиск» Коростенского района находят новые непогребенные останки солдат, затем хоронят с почетом в общей могиле. В этом году были найдены возле села Жупановка Коростенского района и сегодня перезахоронены в селе Горщик останки семи безымянных воинов», - сказано в сообщении.

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После официальной части мемориального мероприятия священники отслужили заупокойную литию и сопроводили гробы к месту захоронения. Собравшиеся возложили на могилы венки и цветы.

Перезахоронение провели в рамках мероприятий по случаю Дня памяти и примирения, которые проходят в Житомирской области.