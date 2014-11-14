На Харьковщине по подозрению в убийстве сослуживца задержали 3 военных

21:31, 14 ноября 2014
Общество
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В Волчанском районе Харьковской области задержали троих военнослужащих, которые подозреваются в убийстве четвертого военного.

УНІАН

Информацию об этом корреспонденту УНИАН подтвердили в военной прокуратуре.

По предварительным данным, военные забили своего сослуживца на смерть. Кроме того, они оставили место службы.

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