На Харьковщине по подозрению в убийстве сослуживца задержали 3 военных
21:31, 14 ноября 2014Общество
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В Волчанском районе Харьковской области задержали троих военнослужащих, которые подозреваются в убийстве четвертого военного.
Военнослужащих подозревают в убийстве их товарища по службе / УНИАН
Информацию об этом корреспонденту УНИАН подтвердили в военной прокуратуре.
По предварительным данным, военные забили своего сослуживца на смерть. Кроме того, они оставили место службы.
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