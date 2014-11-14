Под АП активисты пытались спилить забор и подрались с правоохранителями (фото, видео)

Несколько десятков активистов пришли под Администрацию президента Украины и пытались спилить забор.

Об этом сообщает ТВі. Лица активистов закрывали медицинские маски, а забор люди пытались спилить с помощью газовых горелок. К парням вышли правоохранители, началась драка и нескольких активистов задержали. Сейчас возле забора выставили усиленную охрану.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter