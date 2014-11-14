Под АП активисты пытались спилить забор и подрались с правоохранителями (фото, видео)
17:17, 14 ноября 2014Общество
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Несколько десятков активистов пришли под Администрацию президента Украины и пытались спилить забор.
Забор люди пытались спилить с помощью газовых горелок / twitter.com/UMDPL
Об этом сообщает ТВі.
Лица активистов закрывали медицинские маски, а забор люди пытались спилить с помощью газовых горелок.
twitter.com/UMDPL
К парням вышли правоохранители, началась драка и нескольких активистов задержали. Сейчас возле забора выставили усиленную охрану.
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