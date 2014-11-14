В Праге поймали члена украинской мафии, который входил в «луганскую бригаду»
В Праге в минувшую пятницу полиция арестовала одного из высокопоставленных членов украинской мафии, действующих на территории Чехии.
Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Ceske Noviny. Об аресте сообщила пресс-секретарь полиции Ева Краусова.
Как сообщается, преступник был более чем четыре года назад приговорен к пяти годам лишения свободы. Однако он бежал из страны и скрывался в Восточной Европе. Полиция Праги арестовала его в одной из местных больниц, в которой лечилась его сожительница, сообщила Краусова.
Арестованный представляет так называемую "луганскую бригаду".
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Он был осужден за подделку документов, мошенничество, незаконное хранение огнестрельного оружия, а также незаконное изготовление и хранение наркотиков.
Преступника, который в основном, по словам Краусовой, скрывался в Украине и России, было объявлено в международный розыск. Сейчас он помещен в Панкрацкую тюрьме в Праге.