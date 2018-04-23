Российская секс-бомба "засветилась" в оккупированном Крыму (фото)

12:03, 23 апреля 2018
Общество
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Семенович побывала в Ялте / фото instagram.com/ann_semenovich

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Соответствующее фото артистка разместила в своем Instagram. На снимке она запечатлена в Ялте.

"Зарядку сделала, можно и в дорогу собираться. Мне интересно, а вы занимаетесь спортом в выходные или ленитесь?" - подписала певица фото в аннексированном Крыму.

Ранее российский КВНщик, ведущий и актер Кещян Арарат похвастался снимками из оккупированного Крыма.

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Теги: #Крым#оккупация#визит