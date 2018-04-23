Российская секс-бомба "засветилась" в оккупированном Крыму (фото)
12:03, 23 апреля 2018Общество
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В посте Семенович указано, что Ялта - это якобы территория России.
Семенович побывала в Ялте / фото instagram.com/ann_semenovich
Российская певица, экс-участница пруппы "Блестящие" Анна Семенович, которую называют секс-бомбой, засветилась в оккупированном Россией Крыму.
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Соответствующее фото артистка разместила в своем Instagram. На снимке она запечатлена в Ялте.
"Зарядку сделала, можно и в дорогу собираться. Мне интересно, а вы занимаетесь спортом в выходные или ленитесь?" - подписала певица фото в аннексированном Крыму.
Ранее российский КВНщик, ведущий и актер Кещян Арарат похвастался снимками из оккупированного Крыма.
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