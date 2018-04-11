Суд признал потерпевшими в деле о пожаре в лагере «Виктория» 78 человек

К пострадавшим отнесли, в частности, детей, которые находились во время пожара в сгоревшем корпусе лагеря.

Киевский районный суд Одессы признал потерпевшими в деле по пожару в лагере «Виктория» 78 человек.

Как сообщили УНИАН в суде, соответствующее решение принято на заседании 10 апреля.

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Как рассказали в центре правового мониторинга «Гідність», накануне состоялось подготовительное заседание по делу директора Петроса Саркисяна, во время которого адвокат потерпевшей стороны заявил отвод двум его адвокатам – Игорю Карпову и Жанне Потаповой. Как оказалось, Карпов и Потапова ранее представляли интересы также заместителя Саркисяна Татьяны Ланиной, которая в данном деле проходит в качестве свидетеля. Судья принял решение отказать в удовлетворении этого ходатайства.

В рамках заседания с правами ознакомились потерпевшие, которые ранее на суд не явились. Всего в данном деле потерпевшими признаны 78 человек, в том числе дети, которые находились во время пожара в сгоревшем корпусе.

Как сообщал УНИАН, пожар на территории детского комплекса «Виктория» в Одессе произошел поздно вечером 15 сентября 2017 года, что привело к гибели трех девочек.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности), прокуратура – по ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

В связи с ЧП были задержаны директор комплекса Петрос Саркисян и воспитательница Наталья Янчик (Цокур), которая по функциональным обязанностям должна отвечать за пожарную безопасность. 18 сентября суд постановил арестовать обоих без права внесения залога. 28 сентября суд отпустил Янчик на свободу под поручительство народных депутатов, Саркисян находится в СИЗО. В отношении обоих досудебное расследование завершено. Также завершено расследование в отношении двух должностных лиц местного подразделения ГСЧС.

Кроме того, в числе фигурантов - бывший вице-мэр Одессы Зинаида Цвиринько. 3 октября правоохранители провели обыски по месту ее жительства, которой в этот же день было сообщено о подозрении в служебной халатности, повлекшей гибель детей. Чиновница была уволена по собственному желанию спустя несколько дней после трагедии. 11 октября суд избрал Цвиринько меру пресечения в виде личного обязательства.