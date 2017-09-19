В Одесской области хотят наградить подростков, которые спасли более 20 детей из пожара в детском лагере (видео)

Председатель Одесской областной государственной администрации Максим Степанов инициировал награждение двух подростков, спасших в ночь на 16 сентября во время пожара в детском комплексе «Виктория» более 20 детей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Степанов сообщил в Facebook.

В частности, он подписал представление президенту Украину Петру Порошенко о награждении медалями «За спасенную жизнь» 13-летнего Максима Тихончука и 16-летней Екатерины Ной, который также были в ночь пожара в детском муниципальном спортивно-оздоровительном комплексе «Виктория» и спасли 23 ребенка.

Он также обратился к председателю ГСЧС Украины Николаю Чечеткину с просьбой поддержать данное представление.

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По данным депутата Одесского городского совета Александра Иваницкого, Тихончук вынес из горящего корпуса 15 детей.

«В понедельник просто пошел на уроки в школу, с обожженными руками... Скромный, сильный, добрый человек, которым могут гордиться его родители и вся страна», - отметил Иваницкий.

Ной спасла 8 детей в возрасте от 8 до 10 лет, получив ожоги ног и верхних дыхательных путей. Когда ее привезли в больницу, потеряла сознание. Как отмечает Иваницкий, она является танцовщицей ансамбля «Адель», воспитанники которого отдыхали в загоревшемся корпусе.

Как сообщал УНИАН, пожар на территории детского оздоровительного комплекса «Виктория» в Одессе произошел поздно вечером 15 сентября. Корпус, где вспыхнул пожар, выгорел дотла. При разборе обгоревших руин были обнаружены останки двух девочек, через некоторое время были обнаружены фрагменты еще одного тела.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности), прокуратура - по ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

Задержаны директор «Виктории» Петрос Саркисян и воспитательница Наталья Янчик, которая по функциональным обязанностям должна отвечать за пожарную безопасность. Им сообщено о подозрении. 18 сентября суд арестовал обоих без права внесения залога.