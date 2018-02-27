Замдиректора детского лагеря "Виктория" заподозрили в присвоении зарплат фиктивных сотрудников

По данным следствия, замдиректора в ходе допроса признала, что в течение 2017 года присвоила 91,2 тыс. грн.

В Одессе полиция подозревает в присвоении зарплат фиктивных сотрудников заместителя директора детского муниципального спортивно-оздоровительного комплекса «Виктория», в котором в сентябре 2017 года погибли три воспитанницы танцевального коллектива «Адель».

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Как передает корреспондент УНИАН, это следует из постановления Приморского райсуда Одессы, принятого на прошлой неделе, которым разрешен доступ к определенным документам следственному управлению регионального главка Нацполиции.

Речь идет о доступе к документам за январь-сентябрь 2017 года о выплате зарплат в «Виктории».

Из постановления следует, что после открытия уголовного производства по ст. 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) было начато еще и дело по ч. 4 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. В частности, во время обыска в служебном кабинете подозреваемой обнаружены и изъяты банковские карты, выданные банком 16-ти лицам. Установлено, что они были официально трудоустроены в «Виктории» рабочими, уборщиками, воспитателями, сторожами и другими. Однако, большинство этих людей зарегистрированы и фактически проживают за пределами Одессы.

По данным следствия, замдиректора в ходе допроса признала, что в течение 2017 года, используя свое служебное положение, присвоила 91,2 тыс. грн. При этом женщина отметила, что начисления осуществлены путем внесения ею заведомо недостоверных сведений в табели учета рабочего времени, которые утвердил директор лагеря и были направлены в бухгалтерию департамента образования и науки Одесского городского совета.

Как сообщал УНИАН, пожар на территории детского комплекса «Виктория» в Одессе произошел поздно вечером 15 сентября 2017 года. В результате пожара погибли трое девочек.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности), прокуратура – по ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса.

Были задержаны директор комплекса Петрос Саркисян и воспитательница Наталья Янчик, которая должна отвечать за пожарную безопасность.

Также подозрение в служебной халатности было сообщено бывшему вице-мэру Одессы Зинаиде Цвиринько.

Позже одному из ведущих инспекторов подразделения ГСЧС сообщили о подозрении в служебной халатности, приведшей к пожару.

Расследование в отношении Саркисяна завершено январе 2018 года, против Янчик - в феврале.