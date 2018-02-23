Билык выразила надежду, что уже совсем скоро выступит в Донецке

Во время выступления в прифронтовых городах, в частности в Краматорске, она выразила надежду, что уже совсем скоро все зрители смогут увидеть ее в Донецке.

Народная артистка Украины Ирина Билык во время своего всеукраинского тура «Без грима. Самое лучшее. О Любви» сделала обнадеживающий заявление.

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Во время выступления в прифронтовых городах, в частности в Краматорске, она выразила надежду, что уже совсем скоро все зрители смогут увидеть ее в Донецке.

«Очень скоро вы все будете на моих концертах в Донецке», - пообещала артистка в финале своего очередного концерта в рамках большого тура.

Это она сказала после того, как на сцену ей вынес букет боец АТО.