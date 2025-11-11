Открытие показывает, насколько важно изучать опылителей до того, как их среда обитания будет разрушена.

В австралийских золотодобывающих регионах ученые наткнулись на уникальное существо - новый вид пчел, которому дали название "Lucifer" из-за крошечных рожек, похожих на дьявольские.

Как пишет The Independent, новую пчелу - Megachile Lucifer - обнаружили в Западной Австралии, в районе Голдфилдс, при обследовании критически исчезающего дикого цветка, который растет только в горах Бремер между городами Норсман и Гайден. Исследователи заметили, что пчела посещает как редкий цветок, так и соседние эвкалиптовые деревья.

По словам ученых, необычное лицо пчелы с "рожками" и вдохновило на название "Люцифер" - намек на ее "адскую" внешность.

Видео дня

"У самки были невероятные маленькие рожки на лице. Когда я описывала новый вид, то как раз смотрела сериал Lucifer на Netflix - название просто идеально подошло. К тому же я большая поклонница этого персонажа, поэтому решение было очевидным", - рассказала эколог Кит Прендергаст из Университета Кертина.

Исследователи отмечают, что эти рожки есть только у самок - в отличие от большинства животных, у которых половые "украшения" или оружие присущи самцам.

Открытие, по словам ученых, показывает, насколько важно изучать местных опылителей до того, как их среда обитания будет разрушена.

"Многие горные компании до сих пор не проводят обследование о наличии местных пчел, поэтому мы можем терять неизвестные виды, которые играют критическую роль в сохранении редких растений и целых экосистем", - отметила Прендергаст.

Поскольку новый вид обнаружили в той же местности, где растет исчезающий цветок, оба могут быть под угрозой из-за разрушения среды обитания и климатических изменений.

Генетический анализ подтвердил, что эта пчела не совпадает ни с одним известным видом в ДНК-базах или музейных коллекциях. Это первое открытие нового вида в этой группе пчел за более чем 20 лет.

"Это еще раз доказывает, насколько много форм жизни мы еще не открыли - даже в районах, находящихся под угрозой из-за добычи полезных ископаемых", - сказала Прендергаст.

Исследовательница добавила, что без знания того, какие именно пчелы обитают в определенных регионах и какие растения им нужны, существует риск потерять оба вида, даже не успев их изучить.

Открытие совпало с ежегодными австралийскими мероприятиями, посвященными роли пчел, бабочек и других насекомых в поддержании здоровых экосистем и производстве продовольствия.

"Ограниченная распространенность, короткий период активности и связь с критически исчезающим растением в районе, где ведется добыча, свидетельствуют, что этот вид может нуждаться в охране", - говорится в исследовании, опубликованном в журнале Journal of Hymenoptera Research.

The Independent напоминает: Lucifer - это также название популярного американского сериала о дьяволе, который покинул ад, чтобы открыть ночной клуб в Лос-Анджелесе. Сюжет базируется на одноименном персонаже из комиксов DC, созданном Нилом Гейманом, Сэмом Китом и Майком Дрингенбергом.

Другие интересные материалы о насекомых

Напомним, в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике зафиксировали удивительную гу сеницу - бражника подмаренникового, который имеет рог. Гусеница этого вида - большая, мясистая, длиной до 8 см.

Окраска может быть от ярко-зеленой до темно-бурой или почти черной. Вдоль тела - светлые пятна, а на конце - характерный рог, который выглядит угрожающе, но является вполне безопасным. Весной из куколки появляется взрослая бабочка - один из самых красивых представителей семейства бражникових.

Также врач объяснил, где зимой прячутся клещи и могут ли они укусить. Как оказалось, в этот период они впадают в спячку, пережидая холод в листьях, почве или норах животных, но даже сильные морозы не способны их уничтожить, а для активности клеща нужно от 5 до 10 градусов.

Вас также могут заинтересовать новости: