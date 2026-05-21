Китай установил плавучую ветряную турбину, которая может обеспечить светом 4000 домов

У побережья южного Китая успешно установили крупнейшую в мире одноблочную плавучую морскую ветровую турбину. Система мощностью 16 мегаватт, известная под названием "Three Gorges Pilot", была смонтирована в водах у города Янцзян в провинции Гуандун, где глубина слишком велика для традиционного фундамента с фиксированным дном. Об этом пишет Live Science.

"Плавучие ветрогенераторы предназначены для эксплуатации в местах, где глубина делает невозможным использование обычных морских ветропарков, которые нужно закреплять на морском дне. Вместо этого турбина устанавливается на огромной плавучей платформе, которую можно закрепить на месте, что значительно расширяет площадь океана, доступную для развития ветроэнергетики", - объясняют в материале.

16-мегаваттная турбина, построенная компанией China Three Gorges (CTG) Corp., установлена на полупогружной платформе. Диаметр ротора составляет 252 метра, а концы лопастей поднимаются над водой на высоту более 270 метров.

"Конструкция "Three Gorges" является продолжением турбины, установленной в прошлом году компаниями China Huaneng Group и Dongfang Electric Corp. Основные усовершенствования касаются конструкции и системной инженерии. Новая платформа спроектирована так, чтобы выдерживать суровые условия в глубоком океане, включая волны высотой более 66 футов (20 м) и скорость ветра до 164 миль/ч (264 км/ч) - что эквивалентно урагану 5-й категории", - добавляет издание.

Представители компании в своем заявлении подчеркнули, что для обеспечения стабильности платформы и предотвращения чрезмерного дрейфа используется усовершенствованная система швартовки, сочетающая в себе присосные якоря, якорные цепи и высокопрочные полиэстеровые тросы, а также системы балластировки и мониторинга.

Также конструкция включает ряд элементов, предназначенных для поглощения и распределения силы ветра и воды, что позволяет повысить прочность платформы и продлить срок ее использования.

"Для сравнения: по данным Администрации энергетической информации США, средний американский дом потребляет примерно 10 500 кВт·ч электроэнергии в год, что означает, что турбина сможет обеспечивать электроэнергией около 4200 домов ежегодно", - объяснили в публикации.

Live Science отмечает, что такая установка привлекает внимание не только своими масштабами, но и сложными инженерными задачами, с которыми удалось справиться инженерам - большой нагрузкой на ротор, стабильностью платформы, динамической швартовкой и подключением к морской электросети.

"Плавучие турбины ставят перед инженерами огромные вызовы, поскольку они вынуждены выдерживать постоянное движение от волн и течений без ухудшения производительности трансмиссии или зазора лопастей, а также выдерживать экстремальные морские погодные условия в течение длительного срока эксплуатации", - подчеркнули в материале.

