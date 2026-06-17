Помогают ли домашние животные справляться со стрессом: неожиданный вывод исследователей

Специалисты обнаружили довольно неожиданный эффект, связанный именно с кошками.

Психологи утверждают, что активное взаимодействие с домашней собакой или кошкой в стрессовых ситуациях может не помочь успокоиться, а в некоторых случаях даже усилить негативные эмоции. Об этом пишет The Independent, ссылаясь на данные нового исследования, опубликованного в журнале Frontiers in Psychology.

Как отмечается в публикации, взаимодействие с кошкой или собакой может не иметь ничего общего с тем, как владелец домашнего животного справляется со стрессом. Хотя общение с домашними питомцами в целом приносило людям больше положительных эмоций, оно не помогало снизить уровень стресса в тот момент, когда они переживали неприятную ситуацию.

Другими словами, общение с собакой или кошкой могло улучшить настроение владельцев, однако не ослабляло их реакцию на стресс. Люди продолжали переживать из-за проблемы или события, которое их огорчило, даже если проводили время со своим питомцем.

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В некоторых случаях, по словам исследователей, более активное взаимодействие с домашними кошками может даже привести к тому, что владельцы, уже находящиеся в состоянии стресса, испытывают негативные эмоции еще острее.

"Наши выводы свидетельствуют о том, что смягчение стресса не является механизмом, который обусловливает мгновенное эмоциональное благополучие во время взаимодействия с домашним питомцем", – отметила психолог и автор исследования Майке Янссенс.

Как проходило исследование

В рамках исследования ученые проанализировали почти 8 тысяч сообщений в режиме реального времени от 188 владельцев собак и кошек. В течение пяти дней участники до 10 раз в день через специальное приложение фиксировали своё настроение, уровень стресса и интенсивность общения с животными.

Также ученые проверяли, уменьшает ли активное взаимодействие с питомцем негативное воздействие стресса сильнее, чем просто его присутствие рядом.

"Более интенсивное взаимодействие с животным-компаньоном не давало дополнительных эмоциональных преимуществ по сравнению с теми, которые могут возникать уже от самого присутствия животного", – пояснила доктор Янссенс.

Неожиданный эффект от общения с кошками

В ходе исследования ученые заметили специфический эффект, связанный именно с кошками. Оказалось, что владельцы кошек, находившиеся в состоянии стресса, с увеличением взаимодействия со своими питомцами чаще испытывали усиление негативных эмоций. Этот результат противоречит распространенному представлению о том, что игры или общение с котом помогают расслабиться.

Одно из гипотетических объяснений заключается в том, что, поскольку кошки обычно пассивны и не проявляют особой инициативы в общении, активное взаимодействие с ними может вызывать эмоции разочарования. Это просто не соответствует той поддержке, в которой человек нуждается в момент стресса.

Учёные также предполагают, что положительный эффект от домашних животных обусловлен другим, ещё не до конца изученным механизмом.

"Возможно, взаимодействие с питомцем даёт ощущение компании, а животные помогают людям чувствовать себя более связанными с окружающими и менее одинокими, что, в свою очередь, может улучшать эмоциональное состояние", – отметила Майке Янссенс.

Другие интересные факты о домашних питомцах

Ранее ветеринар рассказала, какие кошки ведут себя так же, как собаки, и назвала 5 активных пород. Отмечалось, что в зависимости от породы некоторые кошки могут быть ближе по характеру к "котенку-собаке", что гораздо больше соответствует поведению собаки.

Также УНИАН писал о том, почему кошки живут дольше собак. Ученые заметили интересную закономерность: чем больше у животного мозг, тем сильнее у него иммунитет и тем дольше оно живет.

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