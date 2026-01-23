Гробница Нефертити: египтолог заявил о прорыве в поисках места захоронения

Обнаружение захоронения могло бы пролить свет на одну из главных тайн истории Древнего Египта.

Известный египетский археолог Захи Хавасс заявил о приближении к открытию гробницы легендарной царицы Нефертити - одной из самых загадочных фигур Древнего Египта.

Как пишет таблоид Mirror, исследователь рассказал об этом в новом документальном фильме о своей жизни под названием The Man with the Hat ("Человек в шляпе").

Видео дня

Хавасс, египтолог и бывший министр туризма и древностей Египта, которому уже 78 лет, убежден, что сможет сделать открытие уже в скором времени. "Если я сделаю это открытие, то буду счастлив завершить карьеру важнейшим открытием, связанным с самой важной царицей Египта - Нефертити", - заявил археолог.

Обнаружение гробницы Нефертити могло бы пролить свет на одну из главных тайн египетской истории – действительно ли эта загадочная женщина стала фараоном после смерти своего мужа Эхнатона в 1336 году до н.э.

Нефертити неоднократно изображали на рельефах в ролях, традиционно присущих только фараонам, в частности во время сцен поражения врагов. В то же время ее захоронение до сих пор не было достоверно идентифицировано, что оставляет неопределенным ее истинный статус в период масштабных религиозных изменений в Египте.

Раскопки в Долине царей

Хавасс и его команда проводят раскопки в восточной части Долины царей – недалеко от гробницы Хатшепсут, одной из самых могущественных женщин-фараонов, правившей в 1479–1458 годах до н.э. Хотя прямых доказательств пока нет, археолог говорит, что имеет сильное внутреннее убеждение: именно здесь может быть похоронена Нефертити.

"Есть один участок в восточной части Долины царей, где мы сейчас работаем, рядом с гробницей царицы Хатшепсут. Я надеюсь, что это может быть гробница царицы Нефертити... Это открытие может произойти уже совсем скоро", – сказал Хавасс.

За годы работы в этом районе он уже открыл две гробницы – KV65 и KV66. Археолог считает, что нынешние раскопки помогут лучше картографировать местность и в конечном итоге найти захоронение Нефертити.

Отмечается, что это не первый случай, когда Хавасс заявляет о близости к разгадке. В 2022 году он предполагал, что одна из двух мумий, найденных в Долине царей, может принадлежать Нефертити, однако это так и не было подтверждено.

В то же время в прошлом году экспедиция под руководством Хавасса сделала другое громкое открытие – во время исследования 4 400-летней гробницы, которая, вероятно, принадлежала ранее неизвестному принцу Уссерефре. Там обнаружили массивные розовые гранитные двери – самые большие из когда-либо найденных в Египте.

Эти двери высотой 4,5 м и шириной 1,15 м снаружи напоминают настоящие, но на самом деле не открываются. Ученые считают находку "символическим порталом", через который души умерших могли попадать в загробный мир.

Как объяснила доктор Мелани Питкин из Кембриджского университета, такие "фальшивые двери" имели важное ритуальное значение.

"Родственники и жрецы приходили в гробницу, где стояли фальшивые двери, произносили имя умершего, вспоминали его заслуги и оставляли жертвы. Считалось, что душа умершего магическим образом путешествует между погребальной камерой и загробным миром, забирая еду, напитки и подношения, необходимые для существования в загробной жизни", – отметила она.

Оправдаются ли ожидания Хавасса относительно гробницы Нефертити – покажет время. Впрочем, даже возможность такого открытия уже вызывает значительный резонанс в научном мире, подчеркивают авторы публикации.

Другие новости науки

Напомним, в Колумбии, в скальном убежище,обнаружен древнейший в мире след Treponema pallidum – бактерии, вызывающей сифилис и ряд хронических кожных инфекций. Скелету – 5,5 тыс. лет, но генетические исследования установили, что человек был инфицирован ранее неизвестным штаммом T. pallidum, что еще больше усложняет и без того непростую картину эволюции сифилиса. На скелете не обнаружено каких-либо явных костных поражений, хотя в других останках в этой местности они присутствовали.

Вас также могут заинтересовать новости: