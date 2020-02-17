Ученые нашли в центре Млечного Пути загадочный объект

Находка может указывать на наличие необычных типов черных дыр.

Японские астрономы обнаружили загадочные движения газовых облаков вблизи центра Млечного Пути. Это может указывать на наличие необычных типов черных дыр, чье существование подвергалось сомнению.

Читайте такжеРядом с Землей нашли огромную молодую планету

Ученые отследили движение высокоскоростных газовых облаков в центре галактики. Одно из этих облаков — HCN-0.085-0.094 — состоит из трех частей, при этом одна из них, вероятно, вращается вокруг черной дыры, но не падает в нее. Это скопление газа имеет кольцеобразную структуру с очень крутым градиентом скорости, что предполагает наличие невидимого объекта Если этим объектом является черная дыра, то ее гравитационный радиус (от центра до горизонта событий) немного превышает радиус Урана или Нептуна, передает FaceNews со ссылкой на sciencealert.

Подобные черные дыры называются черными дырами средней массы. Это гипотетический объект, однако в последнее время ученые находят все больше свидетельств в пользу их существования. Они составляют промежуточный класс между черными дырами звездной массы (самая большая имеет массу 62 Солнц) и сверхмассивными черными дырами, самые маленькие из которых достигают массы ста тысяч Солнц.