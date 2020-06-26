Океан на спутнике Юпитера мог быть заселен в начале своего существования

Ученые обнаружили доказательства, которые допускают, что покрытая льдом Европа могла быть домом для форм жизни.

Европа с ее океанами под толстым слоем льда уже давно рассматривается как потенциальное место, где могла бы существовать внеземная жизнь в пределах Солнечной системы. Такой статус она делит с Марсом и одним из спутников Сатурна под названием Энцелад.

Новое исследование, представленное на геологической конференции, подтверждает, что спутник Юпитера действительно мог быть домом для живых организмов, - пишет NBC News.

Океаны Европы могли образоваться после того, как богатые на воду минералы могли выпустить жидкость под действием тепла от распада радиоактивных элементов в недрах спутника. Ученые считают, что эти процессы происходили в начале истории небесного тела. Приливы, вызванные гравитационным взаимодействием с Юпитером, а также с двумя другими Галилеевыми спутниками: Ио и Ганимедом, - тоже могли сыграть свою роль.

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"Мы считаем, что океаны Европы могли быть пригодными для жизни в начале, когда они только сформировались. Потому что наши модели показали, что их химический состав был не очень кислый, включал углекислый газ и некоторые сульфатные соли", - пояснил ученый Могит Мелвани Дасвани из Лаборатории реактивного движения NASA.

"Наличие жидкой воды - это первый шаг к заселенности. Вдобавок, химический обмен между океаном и твердыми внутренними породами мог быть достаточно большим в прошлом. Поэтому потенциальная жизнь могла использовать химическую энергию, чтобы выжить", - добавил он.

Дасвани заметил, что микробы, похожие на некоторые бактерии на Земле, которые используют углекислый газ как источник энергии, могли бы жить, используя доступные ресурсы на Европе.

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Этот спутник Юпитера чуть меньше по размерам чем Луна. Глубина океанов на нем достигает 65-160 километров. Считается, что на Европе вдвое больше воды, чем в океанах на Земле.

Исследование оценило пригодность Европы для жизни раньше и не изучало ее нынешнюю заселенность. Ответ на этот вопрос ученые ищут сейчас.

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