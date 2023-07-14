Ученые подчеркнули, что наличие таких молекул не доказывает существование жизни на Марсе в прошлом или настоящем, а указывает на небиологические процессы на планете.

Новые данные марсохода Perseverance выявили разнообразие органических молекул в горных породах в том месте, где когда-то на Марсе было озеро.

Данные получены с помощью прибора SHERLOC. Исследователи отметили, что SHERLOC собрал образцы из 10 мест двух геологических образований на дне кратера Джезеро. Во всех образцах найдены органические молекулы, сообщает Euractiv.

Ученые подчеркнули, что наличие молекул не доказывает существование жизни на Марсе, а указывает на небиологические процессы на планете.

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"Органические вещества являются молекулярными строительными блоками жизни, в том виде, который нам известен. Также они могут образовываться в ходе геологических процессов", - пояснил астробиолог NASA Сунанда Шарма.

Признаки органических молекул впервые были выявлены на Марсе в 2015 году другим марсоходом под названием Curiosity. Теперь же данные Perseverance доказывают, что органические молекулы могут быть распространены на Марсе в небольших количествах.

Однако, ученые остаются осторожными в своих выводах. "Существуют как биотические, так и абиотические механизмы, которые образовывают органические молекулы. Межпланетная пыль, падение метеоритов или взаимодействие воды и горных пород могут производить органику абиотически, - пояснил Роппель - Но древняя жизнь тоже могла производить эти органические вещества - это гипотеза. Нужно исключить все абиотические механизмы, прежде чем сделать вывод, что органическая молекула является признаком жизни".

Изучение Марса

Ученым уже давно не дает покоя вопрос о том, есть ли жизнь на Марсе. Для ответа на этот вопрос запускались исследовательские миссии. Так, марсоход Perseverance в феврале 2021 года прибыл в кратер Джезеро, области в северном полушарии Марса, которая когда-то была затоплена водой. По мнению ученых, речные русла перелились через стену кратера и образовали озеро более 3,5 млрд лет назад.

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