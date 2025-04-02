Ранее ученые думали, что на формирование таких планет нужно больше времени.

Экзопланеты с массой, подобной Юпитеру, могли образоваться гораздо раньше. Новое исследование, которое провели ученые из Университета штата Огайо, показало, что эти газовые гиганты могли сформироваться всего за 1-2 миллиона лет, что гораздо быстрее, чем считалось ранее, а именно 305 млн лет. Об этом пишет Interesting Engineering, ссылаясь на исследование, опубликованное в журнале The Astrophysical Journal.

В частности, результаты исследования свидетельствуют о том, что аккреция - процесс, благодаря которому планеты собирают газ и твердые частицы, богатые углеродом и кислородом, чтобы стать газовыми гигантами, скорее всего, происходит на ранних стадиях развития протопланетного диска.

Также в исследовании проанализировали семь газовых экзопланет-гигантов, а также сравнили их звездные и планетарные химические свойства с химическими свойствами Юпитера и Сатурна.

Видео дня

"Исследователи обнаружили, что раннее формирование этих экзопланет согласуется с последними данными, которые свидетельствуют о том, что Юпитер образовался раньше, чем считалось до этого. Этот вывод основывается на удивительно большом количестве твердых веществ, которые накопились на этих экзопланетах", - подчеркнули в издании.

Отмечается, что материалы, собранные во время формирования планеты, увеличивают металличность ее атмосферы, которую ученые могут измерить, чтобы оценить количество аккреционных твердых веществ.

В свою очередь автор исследования Цзи Ван говорит, что высокая металличность свидетельствует о том, что в процессе формирования было привлечено больше твердых веществ и металлов, в частности тяжелее водорода и гелия, чем те, что содержатся в атмосфере.

"Мы можем сделать вывод, что в среднем каждая из пяти отобранных планет накопила эквивалент 50 земных масс твердых веществ. Такое большое количество твердых веществ можно найти только тогда, когда система моложе 2 миллионов лет, но в нашей Солнечной системе общее количество имеющихся твердых веществ составляет лишь от 30 до 50 масс Земли", - объяснил он.

Ван добавил, что эти экзопланеты образовались настолько рано, что на них до сих пор были доступны большие запасы металлов.

"Это то, к чему научное сообщество не было полностью готово, поэтому теперь им придется придумывать новые теории, чтобы объяснить это", - подчеркнул исследователь.

По словам Вана, новый анализ его исследования может побудить ученых к переоценке и обновлению теорий формирования планет в Солнечной системе и в других местах.

"Все, что мы знаем об экзопланетах, можно поместить в контекст Солнечной системы и наоборот. Обычно формирование планет происходит по восходящей схеме, то есть начинается с малых объектов, которые накапливаются, образуя большую планету, но этот путь занимает определенное время", - отметил автор исследования.

Другие исследования о космосе

Ранее ученые рассказали, что Марс может иметь огромные запасы воды, которые достаточны для того, чтобы затопить планету. Новое исследование показывает, что подземный резервуар воды простирается на глубину до 3,7 км. Такая цифра намного больше, чем считалось ранее.

Также сообщалось, что крупнейшее исследование космоса перевернуло представление о темной материи. По словам исследователей, до сих пор преимущество темной материи, что эволюционирует, не достигла "5 сигм", золотого стандарта в физике, который представляет собой порог для открытия.

Вас также могут заинтересовать новости: