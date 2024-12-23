Для чего Стоунхендж был построен около 5000 лет назад, давно является одной из величайших загадок для науки. Но согласно новому исследованию, у специалистов, наконец, может быть ответ.
Ученые считают, что знаменитый каменный круг Уилтшира был построен как символ объединения трех отдельных уголков Британии. Каменные плиты Стоунхенджа были перевезены с юго-запада Уэльса и северо-востока Шотландии. Поэтому ученые из Университетского колледжа Лондона и Университета Аберистуита предполагают, что шотландцы и валлийцы привезли свои камни в Уилтшир в качестве благонамеренного вклада в сборку сооружения, пишет Dailymail.
В этом смысле он представлял собой мощный и очень ранний символ британского единства.
Авторы исследования считают, что строители Стоунхенджа пытались установить "политическое объединение и общую идентичность на большей части или даже на всей территории Британии".
"Объединение этих необычных и инопланетных камней... символизировало и воплощало далекие и отдаленные сообщества в сложном материале.Стоунхендж был монументальным выражением единства между людьми, землей, предками и небесами", - говорится в заявлении исследователей.
Ученые отметили, что такие связи Стоунхенджа добавляют веса теории о том, что он мог иметь некую объединяющую цель в древней Британии. "Тот факт, что все его камни были привезены из отдаленных регионов, что делает его уникальным среди более чем 900 каменных кругов в Британии, предполагает, что каменный круг мог иметь как политическую, так и религиозную цель", - сказал ведущий автор исследования Майк Паркер Пирсон из Института археологии UCL.
Хотя Англия, Шотландия и Уэльс не существовали как концепции, когда Стоунхендж был построен 5000 с лишним лет назад, мы знаем, что сооружение действительно представляет все три страны.
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