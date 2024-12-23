Спустя 5000 лет ученые смогли узнать, почему был построен этот таинственный памятник.

Для чего Стоунхендж был построен около 5000 лет назад, давно является одной из величайших загадок для науки. Но согласно новому исследованию, у специалистов, наконец, может быть ответ.

Ученые считают, что знаменитый каменный круг Уилтшира был построен как символ объединения трех отдельных уголков Британии. Каменные плиты Стоунхенджа были перевезены с юго-запада Уэльса и северо-востока Шотландии. Поэтому ученые из Университетского колледжа Лондона и Университета Аберистуита предполагают, что шотландцы и валлийцы привезли свои камни в Уилтшир в качестве благонамеренного вклада в сборку сооружения, пишет Dailymail.

В этом смысле он представлял собой мощный и очень ранний символ британского единства.

Видео дня

Авторы исследования считают, что строители Стоунхенджа пытались установить "политическое объединение и общую идентичность на большей части или даже на всей территории Британии".

"Объединение этих необычных и инопланетных камней... символизировало и воплощало далекие и отдаленные сообщества в сложном материале.Стоунхендж был монументальным выражением единства между людьми, землей, предками и небесами", - говорится в заявлении исследователей.

Ученые отметили, что такие связи Стоунхенджа добавляют веса теории о том, что он мог иметь некую объединяющую цель в древней Британии. "Тот факт, что все его камни были привезены из отдаленных регионов, что делает его уникальным среди более чем 900 каменных кругов в Британии, предполагает, что каменный круг мог иметь как политическую, так и религиозную цель", - сказал ведущий автор исследования Майк Паркер Пирсон из Института археологии UCL.

Хотя Англия, Шотландия и Уэльс не существовали как концепции, когда Стоунхендж был построен 5000 с лишним лет назад, мы знаем, что сооружение действительно представляет все три страны.

Другие новости науки

На месте раскопок в Аль-Бахансе археологи обнаружили золотые языки, которые, как полагают, помогали умершим общаться в загробной жизни, и золотые ногти для защиты. В ходе совместных раскопок было обнаружено несколько гробниц, украшенных красочными гравюрами и надписями. Они были наполнены мумиями, скелетами, гробами, амулетами и многим другим

Вас также могут заинтересовать новости: