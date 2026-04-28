Новое исследование перевернуло представления о том, как на самом деле возникают солнечные ожоги

Долгое время считалось, что кожа страдает из-за разрушения ДНК.

Ученые из Копенгагенского университета сделали сенсационное открытие, которое меняет понимание природы солнечных ожогов, сообщает издание Earth.com.

Как выяснилось, острая реакция организма на ультрафиолет провоцируется вовсе не теми процессами, о которых десятилетиями писали в научной литературе.

Общепринятое мнение заключалось в том, что именно повреждение ДНК вызывает воспаление и гибель клеток после загара. Однако исследователи обнаружили, что настоящим "виновником" является РНК – молекула-посланник, которая помогает строить белки в нашем теле.

Видео дня

"Солнечный ожог повреждает ДНК, что приводит к гибели клеток и воспалению. Так говорят учебники. Но в этом исследовании мы были удивлены, узнав, что это следствие повреждения РНК, а не ДНК, которое вызывает острые последствия", – заявила доцент кафедры клеточной и молекулярной медицины Анна Констанс Винд.

Таинственный "страж" в клетках

Как отмечают исследователи, РНК гораздо быстрее реагирует на солнечный свет. В процессе обнаружили особый белок ZAK-альфа, который работает как бдительный охранник. Как только он замечает повреждение РНК, сразу запускает сигнал тревоги, что приводит к болезненному воспалению и покраснению кожи.

Эксперименты на мышах и клетках человеческой кожи подтвердили эту теорию. Когда ученые удаляли ген ZAK-альфа, реакция на солнечное излучение просто исчезала. По мнению ученых, это доказывает, что именно повреждение РНК первым запускает "солнечный удар" для клеток.

"Мы обнаружили, что первое, на что клетки реагируют после воздействия УФ-излучения, – это повреждение РНК, и именно это вызывает гибель клеток и воспаление кожи. Следовательно, можно сказать, что все зависит от этой одной реакции, которая контролирует все трансляции белков", – пояснил профессор Саймон Беккер-Йенсен.

Новая эра в лечении

Это открытие называют настоящим "сдвигом парадигмы". По имеющимся данным, понимание роли РНК позволит разработать принципиально новые методы лечения не только ожогов, но и хронических кожных заболеваний, которые обостряются на солнце.

"Теперь нам нужно переписать учебники", – подытожил ученый.

