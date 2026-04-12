10 миллионов крокодилов и хищники-убийцы: этот регион называют самым опасным в мире

В водноболотных угодьях Южной Америки количество опасных существ в одном месте превышает любые пределы, пишет BBC Wildlife.
Регион Пантанал площадью 171 000 квадратных километров охватывает части Бразилии, Боливии и Парагвая. Там обнаружена самая большая концентрация крокодилов на планете – более 10 миллионов особей.
Помимо рептилий, в затопленных лесах и извилистых реках царит черный кайман – один из самых грозных хищников современности. Но настоящим королем считается ягуар.
"Это самая большая кошка в Америке и один из самых мощных хищников в мире, способный прокусить череп своей добычи", – отмечает автор.
Эти дикие кошки с массивными головами и толстыми шеями охотятся как под водой, так и над ней, используя лапы, напоминающие кувалды.
По имеющимся данным, экосистема Пантанала включает не только крокодилов и ягуаров. Там можно встретить:
Змей, вес которых равен весу гризли;
Гигантских многоножек, свисающих с потолков пещер;
Редких гиацинтовых ара, гигантских выдр и тапиров.
Несмотря на красоту, место смертельно опасно. Ежегодно туда приезжает около миллиона туристов, и хотя нападения ягуаров случаются редко, люди часто становятся жертвами укусов ядовитых пауков, змей и скорпионов.
Известно, что изменение климата нарушило речные системы, а лесные пожары, которые раньше были редкостью, в 2020 году превратили огромные территории в пепел. По официальным данным, тогда погибло около 17 миллионов позвоночных животных.
Открытие новых земель
