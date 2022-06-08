Ожидается, что к 2050 году ее мощность должна приравняться к атомной электростанции.

Китай планирует запустить амбициозную программу космических солнечных электростанций в 2028 году - на два года раньше первоначального графика.

В этом году будет запущен спутник для тестирования технологии беспроводной передачи энергии из космоса на землю с высоты 400 км, говорится в обновленном плане, опубликованном в рецензируемом журнале China Space Science and Technology, пишет South China Morning Post.

Для начала вырабатываемая мощность должна достигнуть 10 киловатт, что достаточно для удовлетворения потребностей нескольких домохозяйств.

В документе исследователи заявили, что спутник будет преобразовывать солнечную энергию в микроволны или лазеры и направлять энергетические лучи на различные цели, включая фиксированные точки на Земле и движущиеся спутники.

Первая солнечная электростанция в космосе: каков план?

По словам ученых, план был впервые составлен в 2014 году и изменен в ответ на "недавний технологический прогресс, а также новые ситуации в стране и за рубежом".

Согласно новому плану, полномасштабная космическая солнечная электростанция будет построена в четыре очереди. Через два года после первого запуска программа отправит еще один более мощный спутник на геостационарную орбиту примерно в 36 000 км от Земли для проведения дополнительных экспериментов.

К 2035 году электростанция мощностью 10 мегаватт начнет поставлять энергию некоторым военным и гражданским потребителям.

Ожидается, что к 2050 году мощность станции вырастет до 2 гигаватт, примерно столько же, сколько у атомной электростанции, а стоимость снизится до коммерчески доступного уровня.

Проблемы создания первой солнечной электростанции в космосе

Исследователи отмечают, что технологические проблемы строительства первой солнечной электростанции в космосе будут беспрецедентными. К примеру, для передачи мощных микроволн на большое расстояние требуется антенна длиной в сотни или даже тысячи метров, а любое движение солнечного ветра, гравитации или двигателей может значительно снизить эффективность и точность передачи энергии.

Среди других проблем - эффективное охлаждение различных важных компонентов; сборка очень крупной инфраструктуры на орбите с многократными запусками; проникновение в атмосферу в любую погоду высокочастотными лучами; предотвращение ущерба от астероидов, космического мусора или преднамеренной атаки.

Кроме того, по словам пекинского исследователя, изучающего международное право в области космической деятельности, космические солнечные фермы могут работать более эффективно, чем наземные, так как способны генерировать электроэнергию круглосуточно, однако "такая огромная инфраструктура в космосе может вызвать дискомфорт у многих стран, особенно у тех, у кого нет технологий или возможностей для ее создания".

Мощные микроволны или лазеры также способны блокировать коммуникационные технологии или повреждать аппаратное обеспечение как оружие направленной энергии.

Некоторые военные ученые и вовсе предложили использовать космическую солнечную энергию в качестве оружия массового уничтожения, которое может быть нацелено на город или управлять погодой.

"В настоящее время нет международного права, регулирующего эту деятельность", - подчеркнул исследователь.

Другие проекты космических солнечных электростанций

Ранее, в марте, британское правительство заявило, что рассматривает предложение стоимостью 16 миллиардов фунтов стерлингов по запуску пилотной солнечной электростанции в космос к 2035 году с помощью различных европейских оборонных подрядчиков, включая Airbus.

Американские военные также испытали соответствующие технологии на космическом самолете X-37B, рассматривая возможность проведения эксперимента стоимостью 100 миллионов в 2025 году.

НАСА, которое отложило эту идею более чем на два десятилетия из-за сложности и стоимости инфраструктуры, в прошлом месяце заявило, что работает с ВВС США над технико-экономическими обоснованиями.

Ученый-космонавт из Шанхая, знакомый с проектом, но не участвующий в нем напрямую, рассказал, что потенциальное военное применение, прорывы в транспортных технологиях, таких как гиперзвуковые полеты, и стремление сократить использование ископаемого топлива могли удвоить интерес Китая к этой теме.

Как сообщал УНИАН, несколько лет назад в Китае запустили крупнейшую в мире плавучую солнечную электростанцию.

Кроме того, Китай построил солнечную электростанцию в форме гигантской панды.

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