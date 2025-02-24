Исследователи использовали компьютерную томографию, чтобы заглянуть внутрь черепов XII века из Варнема.

Шведские викинги страдали от серьезных проблем со здоровьем, включая заболевания полости рта, лица, суставов и инфекционные заболевания.

Как пишет Interesting Engineering, в новом исследовании Гетеборгского университета анализировали целые черепа с использованием передовых рентгеновских методов. Его результаты были опубликованы в журнале BDJ Open.

"Результаты исследования дают более глубокое понимание здоровья и благополучия этих людей. Все знают, каково это - испытывать боль в каком-либо месте, вы можете впасть в отчаяние, нуждаясь в помощи. Но тогда у них не было медицинской и стоматологической помощи, которая есть у нас, или обезболивания - и антибиотиков, - которые есть у нас сейчас. Если у вас развивалась инфекция, она могла оставаться надолго", - сказала Каролина Бертильссон, руководитель исследования и ассистент научного сотрудника Гетеборгского университета.

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Исследователи использовали компьютерную томографию, чтобы заглянуть внутрь черепов XII века из Варнема, Швеция, места, известного своими обширными и хорошо сохранившимися останками скелета. Изученные черепа принадлежали девяти мужчинам и шести женщинам викингов, все из которых были взрослыми в возрасте от 20 до 60 лет на момент смерти.

КТ позволила исследователям точно изучить повреждения скелета в черепах викингов и создать трехмерные изображения, которые предоставили послойную информацию об аномалиях костей. Эти трехмерные изображения указали на ряд заболеваний, которые были скрыты на протяжении столетий.

Важно, что она выявила патологические разрастания костей, признаки хронических инфекций околоносовых пазух и ушей, изнурительный остеоартрит и серьезные проблемы с зубами. Это были не единичные случаи - каждый исследованный череп рассказывал историю боли и страданий. Бертилссон добавила:

"Было на что посмотреть. Мы обнаружили у этих людей множество признаков заболеваний. Почему именно, мы не знаем. Хотя мы не можем изучить повреждения мягких тканей, потому что их больше нет, мы можем видеть следы, оставшиеся в скелетных структурах".

Отмечается, что викинги были высококвалифицированными мореплавателями, которые путешествовали на большие расстояния, используя свои отличительные ладьи. Более того, они были и грозными налетчиками, и амбициозными исследователями, достигавшими таких отдаленных мест, как Северная Америка, Средиземноморье и Восточная Европа.

Результаты исследования показывают, что хроническая боль была распространенным и важным аспектом существования викингов.

Итнтересно, что основной целью этого пилотного исследования было определить, может ли КТ-сканирование стать ценным инструментом для будущих, более масштабных исследований древних останков скелетов.

"Очень многие из современных археологических методов являются инвазивными, с необходимостью удаления костей или других тканей для анализа. Таким образом, мы можем сохранить останки полностью нетронутыми, но при этом извлечь большой объем информации", - отметили ученые.

Исследование жизни викингов

Исследователи пролили потрясающий новый свет на необычную практику постоянной модификации тела в эпоху викингов, которая в некоторых случаях могла практиковаться как "обряд инициации".

Долгое время считалось, что татуировки были единственной формой постоянной модификации в Скандинавии в тот период, хотя конкретные археологические примеры этой практики еще не найдены.

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