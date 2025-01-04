Чайные пакетики выделяют пластик, который может навредить клеткам человека.

Загрязнение микропластиком становится едва ли не главной опасностью современности. Новое исследование Кафедры генетики и микробиологии Барселонского университета (Испания) показало, что чайные пакетики тоже могут быть источником загрязнения микро- и нанопластиком, пишет Interesting Engineering.

Отмечается, что упаковка некоторых пищевых продуктов, в частности чайные пакетики, вызывает особую тревогу у специалистов. Результаты показали, что при их замачивании в горячей воде выделяется огромное количество наночастиц, которые представляют большую угрозу. В частности, изучались пакетики из трех материалов: нейлона-6, полипропилена и целлюлозы.

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"Результаты исследования оказались шокирующими: полипропилен выделял около 1,2 миллиарда частиц на миллилитр с размером 136,7 нанометров, целлюлоза - 135 миллионов частиц на миллилитр (средний размер частицы - 244 нанометра), а нейлон-6 - 8,18. миллилитр (средний размер - 138,4)", - говорится в статье.

Для изучения частиц и их влияния на человека использовались передовые аналитические методы, такие как сканирующая электронная микроскопия, просвечивающая электронная микроскопия, инфракрасная спектроскопия, динамическое рассеивание света и другие.

Исследовательница Альба Гарсия подчеркнула важность этих методов для углубленного понимания влияния микропластика на здоровье человека. Впервые было исследовано, как эти частицы взаимодействуют с клетками кишечника человека. Эксперименты показали, что клетки кишечника, вырабатывающие слизь, поглощают больше всего микро- и нанопластика, причем частицы даже проникают в ядро клетки, где находится генетический материал.

"Это открытие подчеркивает ключевую роль кишечной слизи в поглощении этих загрязняющих веществ и требует дополнительных исследований долгосрочных последствий для здоровья от воздействия микропластика. Исследователи подчеркивают важность создания стандартизированных методов тестирования для оценки загрязнения пластиковыми материалами, контактирующими с пищей", - отмечает Interesting Engineering.

Специалисты призывают к разработке нормативных актов, направленных на снижение загрязнения пластиком, контактирующим с пищевыми продуктами, и защиту общественного здоровья.

Как акцентируют авторы публикации, из-за масштабного использования пластика в упаковке продуктов решать проблему следует немедленно. Тем более, что спрос на удобные и готовые к употреблению пищевые продукты все больше растет.

Угроза от микропластика

Как сообщал УНИАН, исследователи впервые обнаружили микропластик в обонятельном центре человеческого мозга, что свидетельствует о том, что количество этих крошечных частиц, которые оседают в организме, может быть гораздо больше, чем считалось ранее.

Также мы рассказывали, что ученые нашли мощный источник загрязнения планеты микропластиком. Он есть дома у каждого.

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