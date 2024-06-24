Возможно, вам стоит пересмотреть свое отношение к некоторым привычным вещам.

Загрязнение планеты микропластиком приобретает все более угрожающие масштабы. Ученые обратили внимание, что одним из крупнейших источников распространения этого вида загрязнения являются бытовые губки (мочалки), которыми, например, моют посуду.

Авторы новой работы, опубликованной в журнале Environmental Science & Technology, отмечают, что мочалки широко распространены в современном быту, поскольку обладают хорошими чистящими свойствами. Но в процессе использования губки относительно быстро изнашиваются и теряют волокна микропластика.

Очищая поверхность от загрязнения, губка понемногу стирается, оставляя на очищаемой поверхности микроскопические кусочки пластика размером от 10 до 405 микрометров. Во время ополаскивания посуды эти микрочастицы попадают в канализацию, а оттуда - в окружающую среду. Далее микропластик начинает путешествовать по всей экосистеме, попадая в организмы животных и даже людей.

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Проведя практические эксперименты, исследователи выяснили, что каждый грамм потерянной массы губки порождает примерно 6,5 миллиона микрочастиц пластика.

Авторы исследования отмечают, что ранее никто особо не обращал внимание на бытовые губки, как крупный источник распространения микропластика. Однако эту информацию нужно учитывать при оценке глобальных экологических рисков.

Глобальное загрязнение микропластиком

Как писал УНИАН, микропластик уже проник практически во все среды на Земле - от глубин моря до самых высоких слоев атмосферы. Ученые предполагают, что он уже частично влияет даже на погоду.

Более того, выяснилось, что микропластик активно попадает в организмы людей. Например, небольшое исследование эректильной дисфункции у мужчин показало, что в большинстве пенисов присутствует микропластик.

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