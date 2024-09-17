Ранее микропластик был обнаружен в других органах человека.

Исследователи впервые обнаружили микропластик в обонятельном центре человеческого мозга, что свидетельствует о том, что количество этих крошечных частиц, которые оседают в организме, может быть намного больше, чем считалось ранее. Об этом говорится в новом исследовании, которое было опубликовано в журнале JAMA Network Open, передает The Independent.

Ученые выяснили, что в восьми из 15 вскрытий взрослых людей в Германии и Бразилии микропластик был обнаружен в мозговом центре обоняния, а именно в обонятельной луковице.

Ученые из Университета Сан-Паулу в Бразилии отметили, что крошечные частицы пластика, которые сейчас повсюду присутствуют в воздухе, скорее всего, вдыхались умершими в течение жизни. Несмотря на то, что предыдущие исследования обнаружили микропластик в легких, кишечнике, печени, крови, яичках и даже сперме человека, считалось, что защитный гематоэнцефалический барьер удерживает потенциально токсичные частицы от попадания в мозг.

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В то же время новое исследование показало, что существует "потенциальный путь для транслокации микропластика в мозг" через обонятельную луковицу, что вызывает беспокойство относительно их вероятной роли в неврологических расстройствах, таких как деменция.

В частности ученые исследовали мозг 15 умерших людей - 12 мужчин и трех женщин, которые жили в Сан-Паулу более пяти лет. В ходе исследования было обнаружено 16 синтетических полимерных частиц и волокон в обонятельных луковицах восьми из них.

"Небольшие отверстия в кости, расположенной у основания черепа, известной как решетчатая пластинка, вероятно, служили воротами для попадания пластиковых частиц из носовых ходов в мозг", - объясняют ученые.

Известно, что обонятельная луковица находится над этой пластиной.

"Учитывая широкое присутствие микропластика в воздухе, обнаружение микропластика в носу, а теперь и в обонятельной луковице, наряду с уязвимыми анатомическими путями, подкрепляет мысль о том, что обонятельный путь является важным местом проникновения экзогенных частиц в мозг", - говорится в исследовании.

По мнению исследователей, даже меньшие частицы пластика могут попадать в организм с большей легкостью, чем считалось ранее, поэтому они могут быть причастны к неврологическим и психиатрическим заболеваниям, таким как деменция.

"Учитывая потенциальное нейротоксическое влияние микропластика на мозг, а также широкое загрязнение окружающей среды пластиком, наши результаты должны вызывать беспокойство в контексте растущей распространенности нейродегенеративных заболеваний", - подчеркнули ученые.

Другие научные исследования

Ранее ученые выяснили, что мозг человека хранит по меньшей мере три копии каждого воспоминания. По словам ученых, эта пластичность является результатом изменений в клетках мозга, которые изначально кодируют память, и они считали, что эти клетки сохраняют только одну копию каждого воспоминания в мозге.

Также исследователи выяснили, действительно ли у человека седеют волосы после пережитого стресса. В частности исследование 2020 года сделало шаг вперед в этой теме.

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